Olympique Marseille hoort straf voor thuiswedstrijd tegen Feyenoord

Dinsdag, 19 april 2022 om 20:59 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:30

Olympique Marseille zal het in de return op 5 mei in de halve finale van de Conference League tegen Feyenoord moeten stellen zonder zijn fanatieke aanhang. De doorgaans fanatieke noordtribune moet leeg blijven, zo heeft de UEFA besloten. De Franse club wordt gestraft voor de ongeregeldheden die plaatsvonden in de kwartfinale tegen PAOK Saloniki. Supporters van de club uit Marseille staken die wedstrijd vuurwerk af en gooiden voorwerpen richting de Griekse fans.

Supporters van de Marseille misdroegen zich in de thuiswedstrijd van hun club tegen PAOK zodanig, dat de Virage Nord, de noordtribune in het Stade Vélodrome, gesloten moet blijven. Op dit deel van de tribune zit normaal gesproken de harde kern van Marseille. De UEFA heeft de club naast het sluiten van Virage Nord ook een boete opgelegd van 98.000 euro. Naast het afsteken van vuurwerk en het gooien van voorwerpen richting de fans uit Thessaloniki, blokkeerden de Fransen de doorgangen in het stadion en vonden er zowel binnen als buiten het stadion vechtpartijen plaats.

Mogelijk kan Feyenoord geen supporters meenemen naar Frankrijk. Supporters van de Rotterdamse club misdroegen zich in de kwartfinale tegen Slavia Praag door veel vuurwerk af te steken. De UEFA had Feyenoord eerder dit seizoen al een voorwaardelijke straf opgelegd van een Europese wedstrijd zonder publiek. Deze straf zou worden omgezet in een onvoorwaardelijke straf wanneer supporters van de club zich weer zouden misdragen. De uitspraak van de UEFA volgt woensdag of donderdag. Tot die tijd heeft Feyenoord de kaartverkoop stilgelegd.

Marseille wist de halve finale te bereiken door in de kwartfinale zowel thuis als uit PAOK te verslaan (2-1 thuis, 0-1 uit). Feyenoord wist zich van Slavia Praag te ontdoen door in de Tsjechische hoofdstad een noodzakelijke 1-3 overwinning te boeken na een 3-3 gelijkspel in de thuiswedstrijd. Feyenoord speelt de eerste wedstrijd tegen Marseille op donderdag 28 april in De Kuip, waarna een week later de return wacht. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de finale van de Conference League, die op 25 mei in het Air Albania Stadion in Tirana, de hoofdstad van Albanië, zal worden afgewerkt.