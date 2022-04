PSV gaat evalueren naar aanleiding van uitspraken van Joey Veerman

Dinsdag, 19 april 2022 om 20:32

PSV evalueert momenteel en de komende dagen de problemen waarmee Joey Veerman kampte tijdens de met 2-1 gewonnen finale van de TOTO KNVB Beker tegen Ajax, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De middenvelder kwam vroeg in de wedstrijd verkeerd terecht na een luchtduel met Ryan Gravenberch. Veerman vertelde na afloop in gesprek met ESPN dat hij zich een deel van de finale niet goed meer kon herinneren.

“Er was een kopduel en ik kwam helemaal verkeerd terecht. Ik weet de helft niet meer. Na een minuut of dertig ging het wel, toen kwam ik weer een soort van bij. Ik vroeg aan Daley Blind: 'Wie heeft eigenlijk de 0-1 gemaakt?' Ik zou niet weten hoe die erin is gegaan. Maar je wil niet zelf gewisseld worden. Na zeventig minuten was het mooi geweest”, gaf Veerman te kennen. Hij hoefde na zijn val niet behandeld te worden en er waren voor de medische staf ‘geen signalen om alarmbellen af te horen gaan’.

Veerman bleek na afloop goed in staat om het feest mee te vieren, maar PSV wil zijn uitspraken desondanks goed onderzoeken. Er gelden bij hoofdblessures strenge protocollen. Er is een speciale regel om bij een dergelijke blessure een zesde wissel toe te passen. Scheidsrechters worden tevens speciaal geïnstrueerd om bij hoofdblessures een blessurebehandeling toe te staan.

De verantwoordelijkheid ligt grotendeels bij de speler zelf en ondanks dat begrepen wordt dat doorgaan vanuit de topsportgedachte het eerste is waar spelers aan denken, zegt PSV alert te willen blijven op de strenge protocollen die gelden rond hoofdblessures. Mede daardoor gaat het probleem van Veerman tijdens de bekerfinale ‘momenteel en de komende dagen’ geëvalueerd worden binnen PSV.