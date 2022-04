Guardiola: ‘Zijn moeder en zijn vader in de hemel mogen trots zijn op Aké’

Dinsdag, 19 april 2022 om 20:22 • Laatste update: 20:27

Josep Guardiola is zeer te spreken over Nathan Aké. In de aanloop naar de wedstrijd tegen Brighton & Hove Albion van woensdagavond prijst de trainer van Manchester City zijn verdediger, die zaterdag nog een basisplek kreeg in de halve finale van de FA Cup tegen Liverpool (2-3 verlies). Aké mocht de volle negentig minuten meedoen op Wembley.

Tijdens de persconferentie geeft Guardiola dinsdag aan erg onder de indruk te zijn van de Nederlander. "Hij is zo betrouwbaar, zo gefocust. Hij is een intelligente jongen." Guardiola blikt vervolgens terug op de gewonnen uitwedstrijd bij Burnley van 2 april (0-2), toen Aké ook de hele wedstrijd speelde: "Tegen een team als Burnley, met sterke koppers, helpt het enorm om een speler als Nathan in de buurt van John (Stones, red.), Aymer (Laporte), Rodri en Ferna (Fernandinho) te hebben."

"Het is een genot om hem erbij te hebben. Hij traint altijd goed en is zeer geliefd bij zijn medespelers. Als je je in het leven gedraagt zoals Aké doet, dan speel je altijd goed en krijgt je wat hij verdient. Ik ben altijd erg blij als ik dit soort spelers minuten kan geven", aldus de Spanjaard. "Als hij minuten krijgt zie je dat hij meteen met de andere spelers bezig is’’, zo vervolgt de trainer van the Citizens zijn lofzang over Aké.

Daarmee doelt Guardiola zeer waarschijnlijk op de wedstrijd tegen Liverpool van zaterdag, waarin Zack Steffen een blunder beging en Aké zich meteen over de doelman ontfermde. "Hij is iemand die anderen altijd helpt. Hij is een exceptioneel persoon. Zijn moeder, en zijn overleden vader in de hemel, zullen ongelooflijk trots zijn op hem zijn", zo eindigt Guardiola. Aké verloor zijn vader in september, slechts enkele minuten nadat de verdediger in de Champions League scoorde tegen RB Leipzig.