Feyenoord slaat slag met ‘behoorlijk getransformeerde’ jeugdinternational

Dinsdag, 19 april 2022 om 19:18 • Chris Meijer

Feyenoord heeft het contract van Mimeirhel Benita opengebroken en verlengd. De van buitenspeler naar vleugelverdediger Benita heeft voor twee jaar bijgetekend in De Kuip, waardoor hij nu tot medio 2025 aan de Rotterdammers verbonden is. De international van Oranje Onder 19 maakte eerder dit seizoen zijn debuut in het eerste elftal van Feyenoord, waar hij sinds 2016 deel uitmaakt van de jeugdopleiding.

“De afgelopen twee jaar heeft Mimeirhel een behoorlijke transformatie ondergaan”, zegt technisch directeur Frank Arnesen op de website van Feyenoord. “Waar hij voorheen een talentvolle, rappe rechtsbuiten was, heeft hij zich ontwikkeld tot een voetballer die ook prima uit de verf komt als rechtervleugelverdediger. Een speler met niet alleen aanvallende, maar ook veel verdedigende kwaliteiten. We zijn ervan overtuigd dat die drive om een completere voetballer te worden Mimeirhel nog ver gaat brengen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik train dit seizoen geregeld mee met het eerste elftal op 1908 waar ik ontzettend veel leer”, zo geeft Benita zelf te kennen. “Niet in de laatste plaats omdat ik me daar richt op de rechtsbackpositie, een plek in het veld waar ik me inmiddels ook thuis voel. Deze contractverlenging zie ik als een blijk van vertrouwen van Feyenoord. Aan mij om dat vertrouwen terug te betalen en hard te blijven werken, zowel bij Feyenoord Onder 21 als bij het eerste elftal.”

De achttienjarige Benita speelde voor VV Rozenburg en VV Nieuwenhoorn, alvorens hij op twaalfjarige leeftijd de overstap naar Feyenoord maakte. De rechtervleugelverdediger maakte eerder dit seizoen zijn debuut in het eerste elftal, als invaller in de met 3-1 verloren uitwedstrijd tegen Elfsborg in de voorronde van de Conference League. In het hoofdtoernooi kwam hij vervolgens ook in actie tegen Maccabi Haifa en Partizan Belgrado. Benita wacht voorlopig nog op zijn Eredivisie-debuut, ondanks dat hij al een aantal keer in de competitie op de reservebank zat.