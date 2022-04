Geen doelpunten in historisch tweede gedeelte Vitesse - Sparta

Dinsdag, 19 april 2022 om 18:49 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:23

In het historisch korte tweede gedeelte van de competitiewedstrijd tegen Vitesse en Sparta Rotterdam is geen doelpunt meer gevallen. Zodoende gaf het doelpunt dat Adrián Dalmau op 4 maart in de openingsfase maakte de doorslag en won Sparta met 0-1. De wedstrijd werd vorige maand gestaakt vanwege ongeregeldheden: een toeschouwer zocht Maduka Okoye op het veld op, de keeper werd geraakt door een biertje en er vloog vanaf de zuidtribune vuurwerk het veld op. Ditmaal was er geen publiek aanwezig. Er waren nog zes minuten te spelen.

Vitesse nam het restant van de wedstrijd zeer serieus: de thuisploeg koos voor een buitengewoon lange warming-up en oefende bijvoorbeeld voorzetten, terwijl Sparta koos voor een reguliere warming-up. In totaal stonden de spelers ruim zeventig minuten op het veld. “We besloten het anders aan te pakken”, zei trainer Thomas Letsch kort voor de wedstrijd tegen ESPN. “We wilden doen wat het beste is voor zowel de korte als lange termijn. We besloten er een trainingsessie van te maken. Het is een mix van een training, warming-up en voorbereiding op de wedstrijd.”

Voordat de wedstrijd is begonnen al een wissel ?? Daan Huisman ?? Patrick Vroegh#VITSPA pic.twitter.com/QN1DDZ8AJu — ESPN NL (@ESPNnl) April 19, 2022

De ploegen moesten in principe aantreden met dezelfde spelers als op 4 maart. Geblesseerde spelers mochten wel vervangen worden, waardoor Vitesse aantrad met Markus Schubert in plaats van Jeroen Houwen onder de lat en met Tomás Hajek in plaats van Maximilian Wittek in de defensie. Bovendien werd centrumverdediger Danilho Doekhi in de voorhoede geposteerd. Aan het begin van de hervatting mocht Vitesse een 'echte' wissel doorvoeren: Patrick Vroegh voor Daan Huisman. Bij Sparta kwamen Giannis Masouras en Lennart Thy op het veld als vervangers van Mario Engels. De bezoekers traden aan in een defensieve 4-5-1-formatie en wilden de zes minuten schadevrij doorkomen.

Waar Rob Dieperink in het eerste deel van de wedstrijd de leiding had, blies Bas Nijhuis voor de resterende zes minuten. Het tweede gedeelte begon met een doeltrap van Okoye. Vitesse oogde fel en zocht de aanval, maar Sparta werkte de bal meermaals succesvol weg en hoefde geen kansen toe te staan. Ook toen Schubert mee naar voren ging in een corner in minuut 94 bleef een serieuze kans uit. Doekhi ontving ondanks zijn nieuwe rol geen bruikbare voorzetten van zijn ploeggenoten. Dankzij de overwinning klimt Sparta van de laatste naar de zestiende plek, waarmee het virtueel niet meer op rechtstreekse degradatie staat.