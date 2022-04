Malen overtuigt nog niet in Dortmund: ‘Verwachten verbetering’

Dinsdag, 19 april 2022 om 16:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:58

Donyell Malen heeft de clubleiding van Borussia Dortmund nog niet volledig weten te overtuigen van zijn kunnen. De Nederlander met Surinaamse roots, die afgelopen zomer door BVB werd overgenomen van PSV, kwam tot op heden 27 keer in actie en wist daarin vijf doelpunten te maken, maar volgens sportief directeur Sebastian Kehl is dat niet genoeg, zo vertelt hij tegen Kicker.

Met nog een aantal weken voor de boeg voordat het seizoen van die Schwarzgelben erop zit, heeft Kehl de druk op Malen behoorlijk opgevoerd. Aanstaande zaterdag moet de nummer twee van de Bundesliga naar Bayern München en kan de titelstrijd officieel beslist worden. Kehl vindt dat Malen zich heeft ontwikkeld, maar dat er nog veel rek in de goalgetter zit. "Donny heeft zich op alle gebieden verbeterd, maar heeft nog lang niet het einde van zijn ontwikkeling bereikt. We verwachten dan ook van hem dat hij zich in de toekomst verder ontwikkelt", aldus Kehl.

Waar de sportbestuurder de druk opvoert richting het slot van het seizoen, is trainer Marco Rose juist dankbaar voor de Nederlander. "Malen heeft veel gegeven in de fase waarin Erling Braut Haaland ontbrak", aldus Rose. Eerder was de trainer van de Duitse topclub nog een stuk kritischer op Malen. Zo vond de voormalig trainer van onder meer Borussia Mönchengladbach eind vorig jaar nog dat Malen op meerdere vlakken ondermaats presteerde. "In de één-tegen-één is zijn kracht en snelheid nog niet helemaal zichtbaar geweest. Zijn sterke punten komen er nog niet altijd uit", aldus de Duitse oefenmeester onlangs.

Ook in het Nederlands elftal weet Malen lang niet altijd te overtuigen. Tegen Denemarken kreeg hij een kwartiertje van bondscoach Louis van Gaal, terwijl hij het tegen Duitsland vanaf de aftrap mocht laten zien. Na een klein uur spelen besloot Van Gaal hem naar de kant te halen voor Steven Bergwijn. Malen wist tot op heden voor zijn club vijf doelpunten te maken in 27 wedstrijden. In het Nederlands elftal staat de teller op 4 doelpunten in 19 wedstrijden. Dortmund heeft met nog vier wedstrijden te gaan een achterstand van negen punten op Bayern en dreigt het seizoen zonder prijzen af te sluiten.