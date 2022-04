Ronaldo laat topper tegen Liverpool schieten: ‘Familie belangrijker dan alles'

Dinsdag, 19 april 2022 om 16:22 • Laatste update: 16:33

Cristiano Ronaldo zit dinsdagavond niet bij de wedstrijdselectie voor de topper in de Premier League tussen Manchester United en Liverpool. In een officieel statement op de website geeft United aan dat dat de Portugees door de omstandigheden in zijn privésfeer het treffen met Liverpool aan zich voorbij moet laten gaan. Maandag werd bekend dat Ronaldo en zijn vrouw Georgina Rodríguez een van hun twee verwachte kindjes zijn verloren

Manchester United meldt de afwezigheid van de 37-jarige sterspeler via de eigen kanalen. "Familie is belangrijker dan alles", schrijft de club in een verklaring. "Ronaldo steunt momenteel zijn geliefden. Hij zal door het verschrikkelijke nieuws over de dood van zijn baby dan ook de wedstrijd tegen Liverpool missen." United en Liverpool nemen het dinsdagavond op Anfield tegen elkaar op. United is nog volop in de race om de vierde plek, terwijl Liverpool de koppositie van Manchester City kan overnemen. De ploeg van Josep Guardiola heeft dan nog wel een wedstrijd tegoed.

Maandag werd duidelijk dat Ronaldo en zijn partner Georgina Rodríguez hun pasgeboren zoon zijn verloren. Het stel was in verwachting van een twee-eiige tweeling. Het meisje is gezond ter wereld gekomen. "Alleen de geboorte van onze andere baby, een meisje, geeft ons de kracht om dit moment door te komen met hoop en blijdschap. Wij willen de artsen en verpleegkundigen bedanken voor alle geboden zorg en ondersteuning. We zijn er kapot van en vragen om privacy in deze zeer moeilijke tijd. Onze jongen, jij bent onze engel. We zullen voor altijd van je houden”, zo schreef Ronaldo op Instagram.

Zonder Ronaldo reist United dinsdagavond af naar Anfield voor het treffen met aartsrivaal Liverpool. The Mancunians zijn in een verhitte strijd verwikkeld om het vierde en laatste Champions League-ticket in de Premier League. Op dit moment heeft Tottenham Hotspur de beste papieren met 57 punten, drie punten meer dan United. Ook Arsenal doet nog mee. The Gunners staan met 54 punten op de zesde plek, maar speelden wel een wedstrijd minder dan United en Tottenham.