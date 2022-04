‘Overmars had Ten Hag behoed voor deze opvallende en onverstandige keuze’

Dinsdag, 19 april 2022 om 15:55 • Laatste update: 15:56

Erik ten Hag verraste afgelopen zondag enigszins door in de bekerfinale tegen PSV (2-1) de voorkeur te geven aan Brian Brobbey in plaats van Sébastien Haller. De topscorer van de Eredivisie nam plaats op de bank en werd twintig minuten voor tijd ingebracht voor Noussair Mazraoui. Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf noemt de keuze van Ten Hag 'opvallend en onverstandig' en is van mening dat dit onder Marc Overmars nooit was gebeurd.

De laatste keer dat Brobbey aan de aftrap verscheen bij Ajax was op 23 januari, eveneens tegen PSV. Kort voor de aftrap gaf Ten Hag tekst en uitleg bij zijn keuze om te starten met de huurling van RB Leipzig. "Is dat omdat je diepte nodig hebt?", aldus Kraay junior bij ESPN, waarop Ten Hag reageert: "Hans, waarom geef jij altijd het antwoord als je de vraagt stelt?" Kraay junior: "Maar het klopt wel?" Ja, het klopt bijna altijd wat jij zegt. Of het een moeilijk gesprek was met Haller? Ja, hij gaat daar professioneel mee om, maar dat zijn geen leuke boodschappen. Maar ik moet het doen in belang van het team."

"Ik vond dit een hele opvallende en onverstandige keuze", vertelt Verweij in de podcast Kick-off. "Ik denk ook dat Marc Overmars Erik ten Hag voor deze 'fout' had behoed indien hij nog bij Ajax in dienst was geweest. Iemand die elf keer heeft gescoord in de Champions League en topscorer is van de Eredivisie kun je niet zo'n finale ontnemen. Dan loop je echt het risico dat er scheuren in je selectie komen. Het is de vraag of Haller nu nog een stap voor Ten Hag wil zetten... Ik denk dat Ten Hag dit niet had moeten doen, ook omdat Brobbey heeft bewezen dat hij een uitstekende invaller is."

"Brobbey als invaller heeft altijd gewerkt. Van Haller weten we dat niet", vult Valentijn Driessen zijn collega aan. "Bij Brobbey zou er iets kunnen veranderen in de wedstrijd als hij wordt ingebracht. Als het dan niet loopt en je moet in de laatste tien minuten iets forceren, is Brobbey een heel ander type. Het is hem veel meer op het lijf geschreven om iets te forceren. En je haalt allerlei automatismen uit je ploeg. Ik vond het een bijzondere opstelling, al viel het tactisch wel te verklaren. Je moet ook naar andere zaken kijken. Het lijkt mij heel verstandig om Haller weer terug in de spits te zetten tegen NEC, zeker in dat soort wedstrijdjes."