Joey Pelupessy keert na vier jaar terug in de Eredivisie

Dinsdag, 19 april 2022 om 15:18 • Laatste update: 15:21

FC Groningen gaat zich versterken met Joey Pelupessy, melden Voetbal International en De Telegraaf. De voormalig speler van onder meer FC Twente en Heracles Almelo komt over van het Turkse Giresunspor en keert met de transfer terug op de Nederlandse velden. De club was in de winterse transferperiode al bezig met de komst van Pelupessy, maar zag de transfer destijds afketsen.

FC Groningen volgt Pelupessy volgens Voetbal International al sinds vorig jaar zomer. Destijds koos de middenvelder voor een overgang naar het Turkse Giresunspor. "Los van het feit dat zij een zeer goede aanbieding hebben gedaan, is Joey vooral erg enthousiast over het avontuur bij een heel ambitieuze club in een mooie competitie", liet de zaakwaarnemer van Pelupessy destijds weten.

Bij de promovendus speelde Pelupessy dit seizoen 22 officiële wedstrijden, maar mocht hij toch vertrekken. Groningen heeft verschillende pogingen ondernomen om Pelupessy in de winter al aan te trekken, maar deze pogingen liepen om onbekende redenen op niks uit. Nu is de club er alsnog in geslaagd om de defensief ingestelde middenvelder te binden en is zijn rentree in de Eredivisie aanstaande. Groningen heeft de transfer zelf nog niet bevestigd.

Pelupessy is de tweede aankoop van Groningen voor het nieuwe seizoen, nadat het vorige week al de komst van Ragnar Oratmangoen aankondigde. De 24-jarige aanvaller komt over van Go Ahead Eagles en tekende bij zijn nieuwe werkgever een contract tot medio 2025. Oratmangoen kwam dit seizoen in 33 officiële wedstrijden in actie voor Go Ahead Eagles, waarin hij vijf keer een assist gaf. Tot scoren kwam hij niet.