‘Stekelenburg wilde Gorter laten keepen in bekerfinale tegen PSV’

Dinsdag, 19 april 2022 om 14:20 • Laatste update: 14:27

Als het aan Maarten Stekelenburg had gelegen, had Jay Gorter afgelopen zondag de bekerfinale gekeept tegen PSV. Volgens Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf zou de routinier bij Ajax hebben aangegeven dat hij Gorter wilde laten keepen. Trainer Erik ten Hag besloot echter anders en koos voor Stekelenburg als vervanger van André Onana. Van laatstgenoemde is het nog maar de vraag of hij de laatste maanden van zijn contract op het trainingsveld verschijnt bij de Amsterdammers.

"De keeperswissel kondigde zich al heel snel aan", aldus Verweij in de podcast Kick-off. "Een week eerder hoorden we al dat Stekelenburg zou gaan keepen in plaats van Onana", aldus Verweij. "Overigens schijnt het dat Stekelenburg zelf heeft geroepen: 'Laat Gorter maar keepen.' Maar er is toch gegokt op de ervaring van Stekelenburg. Dat vond ik op zich logisch. Hij maakte ook een zekere indruk. Ik denk dat Stekelenburg een hele goede indruk heeft gemaakt. Ik denk dat hij blijft keepen. Ik ben benieuwd of Onana nog gaat trainen."

Het artikel gaat verder onder de video Ten Hag fel na vraag over Ihattaren: 'Ben jij gek?!' Meer videos

Onana maakte in de wedstrijden die hij speelde geen overtuigende indruk en zorgde bovendien voor frustratie binnen de spelersgroep door het publiek niet te bedanken na afloop van het duel met Sparta Rotterdam. "De roep om een andere keeper is vanuit de spelersgroep gekomen, dat is best opmerkelijk", weet Verweij. "Ten Hag heeft uiteindelijk de beslissing genomen en dat is een goede beslissing geweest. Maar de roep om Onana niet meer te laten keepen kwam vanuit de spelersgroep. Ik weet het niet officieel, maar ik neem aan dat je zo'n beslissing (Stekelenburg als eerste keeper, red.) niet voor één wedstrijd neemt. Dat lijkt me niet. "

Volgens Valentijn Driessen heeft Ajax er een potje van gemaakt wat betreft de keepers. "Ik begrijp de beslissing van Ten Hag, maar ik geloof niet dat de beslissing door de spelersgroep wordt genomen. Daar heeft Ten Hag voor gezorgd", aldus de chef voetbal. "Dat heeft trouwens niks te maken met die blessure, want wij wisten al dat Onana zou afhaken met een blessure terwijl er nog niks aan de hand was. Het is helemaal fout gelopen met die hele keeperssoap. Dan heb je zoveel goede keepers onder contract en maak je er zo'n bende van. Dat is een van de oorzaken dat Ajax de laatste weken slecht presteert."