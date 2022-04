Jens Toornstra heeft mogelijk laatste wedstrijd gespeeld dit seizoen

Dinsdag, 19 april 2022 om 13:50 • Mart Oude Nijeweeme

Het is nog maar de vraag of Jens Toornstra dit seizoen nog in actie komt. De middenvelder van Feyenoord is niet ongeschonden uit het Conference League-duel met Slavia Praag gekomen. De Rotterdammers maken dinsdagmiddag bekend dat de aanvoerder een enkelblessure heeft opgelopen, waardoor hij 'de komende weken' niet inzetbaar is. Feyenoord speelt nog vijf Eredivisieduels en staat in de halve finale van de Conference League.

Toornstra begon, mede door afwezigheid van Guus Til, in de basis in de uitwedstrijd tegen Slavia Praag, maar moest zich tien minuten na rust laten vervangen door Patrik Wälemark. Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvoerder een blessure aan zijn enkel heeft opgelopen. Volgens Feyenoord is hij 'in elk geval de komende weken niet inzetbaar'. Of dat ook meteen het einde van het seizoen betekent moet later blijken. Feyenoord speelt de laatste wedstrijd van het seizoen op 15 mei tegen FC Twente.

Tussendoor nemen de Rotterdammers het in de halve finale van de Conference League op tegen Olympique Marseille. Mocht de ploeg van Arne Slot zich weten te plaatsen voor de finale, dan staat het op 25 mei in Albanië tegenover AS Roma of Leicester City. In de Eredivisie volgen nog wedstrijden tegen FC Utrecht, Fortuna Sittard, PSV, Go Ahead Eagles en FC Twente. Verwacht wordt dat Slot komend weekend weer de beschikking heeft over Til op het middenveld.

Toornstra is niet verzekerd van een basisplek onder Slot. De middenvelder kwam dit seizoen tot 44 officiële wedstrijden, waarin hij vijf keer wist te scoren. In de Eredivisie verscheen hij 28 keer binnen de lijnen, waarvan 17 keer als basisspeler. Slot geeft doorgaans op het middenveld de voorkeur aan Fredrik Aursnes, Orkun Kökçü en Til. Eind vorig jaar werd het contract van Toornstra met een jaar verlengd, waardoor hij nog tot medio 2023 vastligt bij de Rotterdamse club. Feyenoord heeft bovendien een optie voor een extra jaar.