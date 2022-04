Schuld van 597 miljoen deert United niet: nieuw megaproject op komst

Dinsdag, 19 april 2022 om 12:15

Manchester United gaat de capaciteit van Old Trafford verhogen naar 88.000 stoeltjes, weet de Daily Mail. De Engelse grootmacht heeft plannen om de Sir Bobby Charlton Stand uit te breiden met 15.000 zitplaatsen, wat een kostenplaatje van 240 miljoen euro met zich meebrengt. Bij de plannen zijn onder meer mensen betrokken die ook hebben meegewerkt aan de realisatie van het nieuwe stadion van Tottenham Hotspur.

United kampte eind 2021 nog met een schuld van 597 miljoen euro, maar dat weerhoudt de club er niet van om een deel van het stadion uit te breiden. De club kondigde vorige week al aan voor de renovatie dezelfde master planners te gebruiken die ook hebben geholpen bij de bouw van het nieuwe Tottenham Hotspur Stadium. Verwacht wordt dat de capaciteit met zo'n 15.000 zitplaatsen wordt verhoogd. Daarnaast komt er een langverwachte upgrade van de bedrijfsfaciliteiten. Daarmee wordt Old Trafford na Wembley (90.000 zitplaatsen) het stadion met de meeste zitplaatsen in Engeland.

De club heeft naar schatting zo'n 100.000 mensen op de wachtlijst staan voor een seizoenkaart en wil ervoor zorgen dat er voldoende vraag is om het stadion na de renovatie stelselmatig vol te krijgen. Met het project is zo'n 240 miljoen euro gemoeid. Door de nieuwe stadionplannen zal de schuld verder oplopen. Deze bedroeg eind vorig jaar een slordige 600 miljoen euro. Dat cijfer blijft in de boeken na de overname van de familie Glazer in 2005. Afgelopen weekend, voorafgaand aan de competitiewedstrijd tegen Norwich City (3-2), werd er nog geprotesteerd door een groot gedeelte van de United-aanhang tegen de Amerikaanse eigenaren.

De geplande demonstratie kwam na de protesten van vorig jaar tegen de Glazer-familie, die destijds oplaaiden vanwege het toetreden van the Red Devils tot de Super League. Het Premier League-duel met Liverpool op 2 mei werd uiteindelijk afgelast, nadat geplande vreedzame protesten uitliepen op chaotische taferelen toen fans het stadion binnendrongen en er geweld werd gebruikt. The 1958, een fanatieke supportersgroep van United, riep iedereen op om de wedstrijd niet voor 16:17 uur bij te wonen - een minuut voor elk jaar dat de Glazers eigenaar zijn geweest van de club.