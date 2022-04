AZ sorteert voor op vertrek Wijndal en heeft eerste aanwinst binnen

De onderhandelingen tussen PEC Zwolle en AZ omtrent Mees de Wit zijn in een stroomversnelling geraakt, zo weet Voetbal International dinsdag te melden. De Alkmaarders bereiden zich met de komst van de linkervleugelverdediger mogelijk voor op het vertrek van Owen Wijndal, die in de nadrukkelijke belangstelling staat van verschillende clubs, waaronder Ajax. Wat AZ wil neerleggen voor De Wit, die in Zwolle vastligt tot medio 2023, is niet bekend.

AZ is op dit moment verwikkeld in de strijd om een direct ticket voor de Conference League, maar technisch directeur Max Huiberts houdt zich bezig met de selectie van volgend seizoen. De Wit moet een van die selectieleden worden. Enkele weken geleden maakte AZ volgens De Telegraaf zijn interesse in de linksback al bekend bij PEC met een eerste bod. Nu lijken de onderhandelingen in stroomversnelling te zijn geraakt. Met De Wit sorteert AZ mogelijk voor op een vertrek van aanvoerder Wijndal. De verdediger, die onlangs verlengde tot medio 2024, staat naar verluidt in de belangstelling van onder meer Ajax, Napoli en Juventus.

Het aantrekken van De Wit zou passen in de transferpolitiek van de Alkmaarders. AZ oriënteert zich de laatste jaren op de Scandinavische én binnenlandse markt. Met Dani de Wit, Sam Beukema, Zakaria Aboukhlal en Vangelis Pavlidis werden er reeds de nodige jonge spelers met groeipotentie opgepikt bij Nederlandse clubs en De Wit zou nu in dit rijtje passen. De vleugelspeler - van nature een buitenspeler, die dit seizoen als wingback speelt en ook op het middenveld uit de voeten kan - is een van de lichtpuntjes bij het in degradatienood verkerende PEC.

De Wit speelt sinds de zomer bij PEC, dat hem oppikte bij Sporting Portugal. Bij de club uit Lissabon maakte de Wit drie jaar - los van een huurperiode bij het Spaanse FC Orihuela - deel uit van het tweede elftal. De Wit speelde tien jaar in de jeugdopleiding van Ajax, voordat hij de overstap naar Portugal maakte. Dit seizoen speelde hij voorlopig 26 officiële wedstrijden, waarin hij 4 keer scoorde.