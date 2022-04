Driessen richt pijlen op Ten Hag: ‘Zou een wanprestatie zijn van Ajax’

Dinsdag, 19 april 2022 om 08:46 • Rian Rosendaal • Laatste update: 08:59

Valentijn Driessen richt zijn pijlen op Erik ten Hag na de veelbesproken bekerfinale in De Kuip van afgelopen zondag. De voetbaljournalist van De Telegraaf zag de Ajax-trainer enkele curieuze keuzes maken voor en tijdens de eindstrijd in Rotterdam die door PSV met 2-1 werd gewonnen. Driessen maakt zich zorgen over het kwakkelende Ajax in de laatste weken van dit seizoen.

Driessen constateert in zijn column van dinsdag dat Ten Hag er voorlopig niet in slaagt om de neerwaartse spiraal van Ajax een halt toe te roepen. "Het spel wordt er niet beter op en zijn beslissingen missen hun uitwerking. Zoals de droomtrainer van Manchester United toch niet bekend staat als een gamechanger met zijn wisselbeleid." Om gelijk een voorbeeld te geven uit de bekerfinale: "Daar kwam hij ineens met Mohamed Ihattaren op de proppen. Vijf weken geleden had Ten Hag hem nog een uitbrander gegeven omdat hij niet kon rennen op Eredivisie-niveau. Tegen z’n oude club PSV moest hij de meubelen redden, maar dat werkte voor geen meter."

Ook de basisplaats voor Brian Brobbey was volgens Driessen een 'gok' van Ten Hag. "De Amsterdamse spits mist wedstrijdritme en inhoud voor negentig minuten en kwam er niet aan te pas. Terwijl Ten Hag zijn doelpuntenmaker Sébastien Haller slachtofferde met een reserverol. Nota bene de vaak door hem bewierrookte topscorer van de Eredivisie en de Europese sensatie (tien treffers) van de groepsfase in de Champions League", geeft de voetbalvolger blijk van zijn verbazing. "Vandaar dat Ten Hag niet vrijuit ging in de bekerfinale. Intern borrelt en gist het en daar helpt Ten Hags psychologie van de koude grond, doorlopende complimenten aan zijn spelers en het memoreren aan hogere machten en krachten, niets aan."

In de optiek van Driessen staat Ten Hag bij Ajax voor een cruciale maand, zo kort na de verloren eindstrijd in het bekertoernooi. "Het zou een wanprestatie zijn als dit Ajax met zijn dure huishouding en de aanwezige topspelers niet alleen de bekerfinale verliest, maar in de laatste vijf competitieduels tevens een voorsprong van vier punten op PSV verknalt en de landstitel verspeelt." Mocht dat toch gebeuren, dan arriveert Ten Hag volgens Driessen als 'aangeschoten wild' in de Premier League. "Want daar weten ze wel raad met trainers die niet aan het verwachtingspatroon voldoen."