De Telegraaf: Ajax speelt poker met 23 miljoen voor Gravenberch

Dinsdag, 19 april 2022 om 07:21 • Rian Rosendaal

Ajax pokert met de transfersom voor Ryan Gravenberch, zo oordeelt De Telegraaf dinsdag. Het geïnteresseerde Bayern München heeft inclusief bonussen 23 miljoen euro over voor de middenvelder, terwijl de Ajax-leiding minimaal 30 miljoen euro verlangt. Volgens clubwatcher Mike Verweij is de kans hierdoor groot dat Gravenberch niet naar Duitsland vertrekt en ook volgend seizoen het shirt van Ajax draagt.

Bayern heeft bij Ajax reeds een bod neergelegd van zeventien miljoen euro, met maximaal zes miljoen euro aan bonussen. In een eerder stadium was de Duitse grootmacht bereid om tot een transfersom van vijftien miljoen euro te gaan, met een bonusbedrag van tien miljoen euro. Financieel directeur Susan Lenderink en technisch manager Gerry Hamstra blijven echter vasthouden aan dertig miljoen euro, waardoor Gravenberch volgens De Telegraaf in een spagaat komt wat betreft zijn toekomst op clubniveau.

Mocht Ajax de vraagprijs niet laten zakken, dan gaat Gravenberch hoogstwaarschijnlijk zijn laatste contractjaar in bij de verliezend bekerfinalist. De kans is dan groot dat de middenvelder over ruim een jaar gratis de deur van de Johan Cruijff ArenA uitloopt. Bayern, dat volgens De Telegraaf een 'alles-of-niets-bod' heeft gedaan, blijft de favoriete bestemming van Gravenberch, die 23 miljoen euro een prima bedrag vindt voor een speler met een contract tot medio 2023. De speler en zaakwaarnemer Mino Raiola hopen nog steeds dat Ajax en Bayern tot een akkoord weten te komen.

Gravenberch staat er in ieder geval goed op bij de technische leiding van Ajax. Hamstra noemde hem zondag voorafgaand aan de finale van de TOTO KNVB Beker nog 'een van de grootste talenten van Europa'. De middenvelder, die volgende maand zijn twintigste verjaardag viert, opende de score in De Kuip, maar desondanks verloor Ajax in de zinderende eindstrijd met 2-1 van PSV.