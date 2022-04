Zware onvoldoendes Frenkie en Depay na miskleun van Barcelona

Dinsdag, 19 april 2022 om 06:54 • Rian Rosendaal • Laatste update: 08:59

De kritiek op Frenkie de Jong en Memphis Depay is niet mild na de pijnlijke 0-1 nederlaag van Barcelona tegen Cádiz van maandagavond. Beide Nederlanders werden met een onvoldoende beoordeeld door Sport. Depay maakte zijn rentree in de basis bij Barcelona, maar na een uur spelen in het Camp Nou besloot Xavi om hem te laten vervangen door Pierre-Emerick Aubameyang.

De teruggekeerde Depay moet het doen met een 4 als rapportcijfer bij Sport. "Het ontbrak hem duidelijk aan wedstrijdritme. Depay verzuimde de kans die hem werd geboden door Xavi. Hij was onnauwkeurig in zijn spel, langzaam en eigenlijk de hele tijd onzichtbaar." Het laagste cijfer werd gegeven aan Frenkie de Jong: een 3. "Het was een hele slechte wedstrijd van Frenkie, die vanuit de tweede lijn eigenlijk niets toevoegde. Hij was er niet op het moment dat het elftal hem zo nodig had." Overigens kregen alleen Marc-André ter Stegen (6), Gavi (6) en Ousmane Dembélé (7) een voldoende toebedeeld.

De Spaanse kranten zagen Memphis Depay maandagavond worstelen.

Mundo Deportivo zag maandagavond eveneens een ploeterende Frenkie de Jong. "Hij toonde echt de slechtste versie van zichzelf. Het was een van zijn slechtste optredens in het shirt van Barcelona." Depay wordt door de Spaanse krant iets minder hard aangepakt. "Memphis speelde voornamelijk met zijn rug naar het doel. Het was zijn taak om de bal vast te houden en de aanval in leven te houden, naast het maken van doelpunten. Maar hij had nauwelijks afspeelmogelijkheden." In de Spaanse media is er verbazing over het wegzakken van Barcelona, dat onlangs nog met 0-4 wist te winnen van Real Madrid.

"Het elftal van Xavi is ver verwijderd van het team dat zo verbaasde in het Santiago Bernabéu, toen Real Madrid werkelijk werd verpulverd. De interlandbreak heeft Barcelona gezien de laatste vier wedstrijden duidelijk geen goed gedaan. Ze waren telkens niet in staat om de gesloten defensie van de tegenstander kapot te spelen." Barcelona werd in de Europa League uitgeschakeld door Eintracht Frankfurt, al wist men in LaLiga wel te winnen van Sevilla (1-0) en Levante (2-3). De Catalanen bezetten met 60 punten de tweede plaats. Sevilla en Atlético Madrid hebben evenveel punten maar een duel meer gespeeld.