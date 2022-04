Kenneth Perez tipt Ajax: ‘Dat zou op voorhand heel goed bij elkaar passen’

Dinsdag, 19 april 2022 om 06:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 07:10

Kenneth Perez mengt zich ook in de discussie over de opvolging van Erik ten Hag bij Ajax. In de optiek van de analist is de Deense bondscoach Kasper Hjulmand uitermate geschikt om het stokje over te nemen in de Johan Cruijff ArenA. Volgens Perez moet de keuzeheer van de nationale ploeg van Denemarken dan wel het WK in Qatar laten schieten.

"Ik denk Kasper Hjulmand, als hij het WK zou laten schieten. Dat zou op voorhand heel goed bij elkaar passen", antwoordde Perez maandagavond in Voetbalpraat van ESPN wat een goede optie zou zijn voor Ajax. "Dat is een trainer die tactisch heel sterk is, dat heeft hij met Denemarken laten zien tijdens het EK, met switchen van systemen. Hij heeft een heel heldere filosofie voor wat hij wil. Die filosofie heeft hem de kop gekost bij FSV Mainz 05, die tegen degradatie voetbalden. Lekker Nederlands, zoals Ronald de Boer zou zeggen", verwijst Perez naar de Duitse periode van Hjulmand in het seizoen 2014/15.

Kenneth Perez schuift Kasper Hjulmand naar voren als kandidaat voor Ajax.

"Maar bij Ajax zou dat wel op prijs gesteld worden", zegt Perez ter verdediging van de bondscoach van de Denen. "Maar die gaat het WK niet laten schieten", voegde Voetbal International-verslaggever Freek Jansen daar gelijk aan toe, woorden waar Perez het mee eens was: "Dat kan ik me ook niet voorstellen", aldus de analist, die ook vindt dat Ajax niet een bepaalde constructie moet bedenken om Hjulmand binnen te halen. "Nee, dat zou ik ook niet doen als Ajax."

De door Perez aangedragen Hjulmand loodste Denemarken vorig jaar naar de halve finale van het EK, waarin nipt met 2-1 werd verloren van Engeland. Eerder in zijn trainersloopbaan diende de 50-jarige coach naast Mainz ook de Deense clubs Lyngby en FC Nordsjaelland. Zijn huidige contract bij de Deense voetbalbond loopt door tot medio 2024.