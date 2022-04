Van der Gijp: ‘Ik snap werkelijk niet hoe Ten Hag dit in zijn harses haalt...’

Dinsdag, 19 april 2022 om 00:19 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:26

René van der Gijp is hoogst verbaasd over de keuze van Erik ten Hag om Sébastien Haller in de finale van de TOTO KNVB Beker tegen PSV (2-1 verlies) op de bank te zetten. De analist van Vandaag Inside vindt dat de centrumspits van Ajax, die werd vervangen door Brian Brobbey, op basis van zijn prestaties dit seizoen absoluut had verdiend om te spelen.

"Ik snap werkelijk niet hoe je het in je harses haalt om je spits te ruilen voor Brobbey", zegt Van der Gijp. "Ik heb vandaag zitten kijken: die jongen heeft er dit jaar in alle competities 43 ingeschoten", aldus de oud-rechtsbuiten, die in dat geval een onbetrouwbare bron hanteerde, want Haller staat op 33 treffers (20 in de Eredivisie, 11 in de Champions League en 2 in de TOTO KNVB Beker, in 38 officiële duels). "Als hij er nu nog zeven in schiet, dan heeft hij er 50 (40, red.) gemaakt. Dat is voldoende, hè."

Wim Kieft laat een ander geluid horen. "Ik begreep het wel, omdat Haller de laatste tijd echt als een krant speelt. Brobbey is net even completer, in de diepte en ook voetballend." Johan Derksen beweegt echter meer de kant op van Van der Gijp. "Brobbey is een hele beperkte...", vindt Derksen. "Ja, hij kan rennen. Maar die Haller moet je niet beoordelen op of hij goed speelt, maar die moet je op zijn goals beoordelen."

"Maar die heeft hij de laatste weken helemaal niet zoveel gemaakt", pareert Kieft. Voorafgaand aan de finale scoorde Haller niet tegen Sparta Rotterdam (2-1 winst) en FC Groningen (1-3 winst), maar wél tegen Feyenoord (3-2 winst), SC Cambuur (2-3 winst) en tweemaal tegen RKC Waalwijk (3-2 winst). Derksen zag de keuze hoe dan ook slecht uitpakken. "Ik heb van Brobbey niet één goede actie gezien", zegt de analist, die daarbij het moment vergeten is dat Brobbey - achteraf nipt in buitenspelpositie - als aanspeelpunt een intikker bezorgde aan Davy Klaassen. "Dat was het enige goede moment, maar vooraf begreep ik het wel, zeker omdat PSV veel druk ging zetten, dan heb je wel wat opties met zijn snelheid", besluit Kieft over de kwestie.

Van der Gijp noemt een ander argument dat voor Haller spreekt. "Ik had het sowieso niet gedaan uit oogpunt van: zo vaak speel je geen bekerfinale in je leven, en dan speel je het hele jaar naar je kunnen, en dan word je bij de finale op de bank gezet. Dat is toch klote, man." Derksen reageert instemmend: "Een beetje stank voor dank, hè. Hij heeft die trainer een hele hoop punten bezorgd met zijn goals, ook beslissende goals."