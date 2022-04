Koopmeiners vertolkt negatieve hoofdrol bij nieuwe blamage Atalanta

Maandag, 18 april 2022 om 23:07 • Tom Rofekamp

Atalanta is voor de tweede keer in een week tijd tegen een ongelukkige nederlaag aangelopen. In eigen huis kon de ploeg van Gian Piero Gasperini geen potten breken tegen het veel sterkere Hellas Verona, dat uiteindelijk met 1-2 zegevierde. Teun Koopmeiners, die net als Marten de Roon en Hans Hateboer aan het startsignaal verscheen bij Atalanta, speelde een negatieve hoofdrol bij de tweede treffer van de bezoekers: de bal caramboleerde via het lichaam van de middenvelder in het net.

Afgelopen donderdag strandde Atalanta nog in de kwartfinale van de Europa League, door machteloos onderuit te gaan tegen RB Leipzig (0-2). Ook in competitieverband was het weinig indrukwekkend wat de nummer acht van de Serie A op de mat wist te leggen. Halverwege de eerste helft kwam Atalanta met de schrik vrij toen Gianluca Caprari met zijn vrije trap de lat trof, voordat Federico Ceccherini op slag van rust de score opende. Juan Musso kwam te laat uit, waardoor de doelman Giovanni Simeone de bal voor een open doel liet bezorgen. Ceccherini kopte het buitenkansje simpel binnen: 0-1.

Met een lekker gevoel de rust in! ??

Althans, voor Hellas Verona. Federico Ceccherini vindt namelijk het doel: 0-1! ??



Atalanta kan direct na de pauze aan de bak ??#ZiggoSport #SerieA #AtalantaVerona pic.twitter.com/h1M014JxuH — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 18, 2022

Niet lang na de onderbreking liep de schade nog verder op voor Atalanta. Er werd Ivan Ilic geen strobreed in de weg gelegd toen hij door het centrum heen combineerde en het zestienmetergebied in snelde. In eerste instantie stuitte de inzet van de Serviër nog op Musso, maar de bal kaatste via de doelman terug richting het lichaam van de onfortuinlijke Koopmeiners. Daardoor belandde de bal alsnog in het net voor de 0-2.

Atalanta probeerde het in het vervolg wel, maar kwam maar niet tot de aansluitingstreffer. Kevin Lasagna verzuimde ondertussen om tien voor tijd het duel definitief op slot te gooien: de invaller van Hellas trof met een schot van ver de paal. Giorgio Scalvini bracht een minuut later met zijn eerste goal voor Atalanta de spanning nog terug, maar goed genoeg voor een resultaat was het niet. Atalanta blijft met 51 punten verzekerd van een achtste stek in de Serie A; Hellas klimt met één plek over Sassuolo heen en is de nieuwe nummer negen van de ranglijst.

Nog meer problemen voor Atalanta: 0-2! ??

Via Teun Koopmeiners belandt de bal ongelukkig in het eigen doel ??#ZiggoSport #SerieA #AtalantaVerona pic.twitter.com/W2bJzwchYz — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 18, 2022