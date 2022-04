Rondo twijfelt over Timber en adviseert Ten Hag nieuwe Nederlandse naam

Maandag, 18 april 2022 om 22:32 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:22

Ruud Gullit twijfelt of Jurriën Timber geschikt is om aan de slag te gaan in de Premier League. De analist van Rondo reageert daarmee op de link die gelegd wordt tussen de twintigjarige verdediger van Ajax en Manchester United, nu zijn coach Erik ten Hag op weg is naar Old Trafford. "Ik vind Timber een hele goede speler, maar of hij een verdediger in Engeland kan zijn...", twijfelt Gullit.

Timber is met zijn 1,82 meter lengte geen typische verdediger voor de Engelse competitie. "Je speelt ook tegen Burnley en West Bromwich Albion", aldus Gullit. "De spitsen van de top zeven zijn allemaal wereldspitsen. Ik vind hem een hele goede voetballer, maar ik heb mijn twijfels over of hij een goede verdediger is. Ik heb mijn twijfels." Jan van Halst denkt dat Ten Hag bij Manchester United hoe dan ook een nieuwe centrumverdediger zal aantrekken.

"Harry Maguire gaat hij er als eerst uithalen, dat kan niet anders. Dat kan niet anders!", klinkt het overtuigend uit de mond van Van Halst, die met een andere suggestie komt. "Als je een vervanger zoekt voor Maguire, dan schiet me maar één naam te binnen: Matthijs de Ligt. Die kent Ten Hag, is opbouwend goed, maakt verdedigend nog zijn foutjes, dat weet ik wel. Dat is heel veel communicatief, dat er een mannetje in zijn rug wegloopt, dat de afstemming niet goed is, maar dat had hij bij Ajax nooit, omdat daar duidelijkheid was, ook naar voren toe." Gullit reageert: "Als ik zou kiezen tussen Timber en De Ligt, zou ik eerder voor De Ligt gaan."

Marco van Basten is het er in ieder geval mee eens dat er achterin het nodige moet gebeuren op Old Trafford. "Ik vind de verdediging niet goed", aldus de oud-topspits. "Je moet kunnen verdedigen, maar ook kunnen aanvallen, opbouwen. Het aanvallend opbouwende gedeelte is echt belabberd, voor een topclub. Daar zal hij misschien één of twee topspelers moeten gaan halen, maar ze hebben geld. In verdedigend opzicht... Maguire en Victor Lindelöf zijn wel ervaren jongens, maar ook geen grootheden. Raphaël Varane, die vind ik eerlijk gezegd ook nog niet echt... Hij moet er een hebben die kan voetballen, want Erik wil wel voetballen van achteruit, en dat is ook wat Manchester wil."