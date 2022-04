Ajax kan geroutineerde ‘succescoach’ vergeten: ‘Gaat niet gebeuren’

Maandag, 18 april 2022 om 22:16 • Tom Rofekamp • Laatste update: 22:27

Ron Jans acht de kans nihil dat hij het stokje van Erik ten Hag overneemt als trainer van Ajax. De huidig oefenmeester van FC Twente werd onlangs door voormalig teammanager van Ajax David Endt voorgedragen als geschikte opvolger van Ten Hag, die naar alle waarschijnlijkheid naar Manchester United vertrekt. Jans geeft bij Rondo te kennen dat hij zijn afspraken bij Twente wil nakomen: de 63-jarige trainer verlengde onlangs nog zijn contract.

Het naderende vertrek van Ten Hag naar Engeland komt bij Rondo ter sprake. Waar de toekomstige prestaties van de Tukker bij Manchester United de afgelopen tijd de gemoederen bezighouden, licht Jans juist zijn nalatenschap bij Ajax uit. Ten Hag veroverde in zijn bijna vierenhalf jaar in Amsterdam onder meer tweemaal de landstitel en de beker en bereikte de halve finale van de Champions League. "Voor zijn opvolger is het een aardige klus", luidt het oordeel van Jans.

Ron Jans acht de kans klein dat hij Erik ten Hag op gaat volgen als trainer van Ajax.

Presentator Wytse van der Groot licht vervolgens de aanbeveling van Endt uit. "Jij moet dat doen volgens hem!", wendt hij zich tot Jans. "Die heeft er verstand van", grapt deze in eerste instantie nog, voordat hij op serieuzere toon verder gaat: "Nee, dat gaat niet gebeuren. Ik heb mijn contract verlengd en mijn jawoord gegeven aan een aantal mensen, dat ga ik voor geen enkele club inruilen."

Jans geeft toe gevleid te zijn door de woorden van Endt, 'maar heeft niet het gevoel dat heel Nederland dat roept'. Ook is de oefenmeester niet per se meer op zoek naar een uitdaging op een hoger niveau. "Op een gegeven moment ben je weleens benieuwd, maar zou je het ook aandurven? Ja. Zou je het ook aankunnen? Dat weet ik niet. Die vraag zal altijd onbeantwoord blijven, denk ik. Ik heb een geweldig leven en een geweldige carrière en dat wil ik nog een poosje zo doen." Jans staat met Twente momenteel op een vierde plek in de Eredivisie, met nog vijf speelrondes te gaan.