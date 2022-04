Snelste goal op tweede niveau sinds 2018 blijkt precies genoeg voor Den Bosch

Maandag, 18 april 2022 om 21:50 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:55

FC Den Bosch heeft maandag geen fout gemaakt. In het uitduel met Jong FC Utrecht kwamen de Brabanders al na twaalf (!) seconden op voorsprong via Jeremy Cijntje, die zo de snelste goal op het tweede niveau in Nederland maakte sinds april 2018. Door de zege stijgt Den Bosch met twee plekken van de dertiende naar de elfde stek in de Keuken Kampioen Divisie; Jong FC Utrecht blijft zeventiende.

Er was amper afgetrapt toen Utrechtse stopper Rick Meissen de bal recht in de voeten van Cijntje bezorgde. De rechtsbuiten had alle tijd en ruimte om uit te halen en schoot niet eens zo geweldig in, maar zag zijn poging desondanks via de handen van doelman Thijmen Nijhuis in de korte hoek belanden: 0-1. Daarmee werd de goal van Cijntje de snelste op het tweede niveau sinds Robert Braber, die in april 2018 namens Helmond Sport al na elf seconden het net wist te vinden tegen RKC Waalwijk.

0:12 - Jeremy Cijntje's goal after 12 seconds for @mijnfcdenbosch was the fastest goal in the @1e_Divisie since Robert Braber scored after 11 seconds for Helmond Sport against RKC Waalwijk in April 2018. Rapid. pic.twitter.com/qnQJ27fbvp — OptaJohan (@OptaJohan) April 18, 2022

Moussa Sylla kreeg na tien minuten spelen een grote kans om de stand gelijk te trekken. De Fransman - die dit seizoen al goed was voor zes competitiegoals in het eerste elftal - was weg richting het Bossche doel, maar werd net op tijd een halt toegeroepen door voormalig Utrecht-pupil Jordy van der Winden. Een geblokt schot van Soufyan Ahannach terzijde viel er weinig meer te genieten in het eerste bedrijf voor de 406 aanwezige bezoekers in de Galgenwaard.

Na rust kwam Jong FC Utrecht beter voor de dag. Invaller Mohammed Mallahi was na dik een uur spelen dicht bij de 1-1, maar een reflex van Wouter van der Steen belette hem het scoren. Een kwartier voor tijd bracht trainer Darije Kalezic met Eros Maddy voor Meissen een aanvaller voor een verdediger, daar de thuisploeg bloed rook. Van der Steen hield zijn doel ondanks verwoede pogingen van Jong Utrecht echter tot en met het laatste fluitsignaal schoon. Stevan van der Heijden trof namens Den Bosch vijf minuten voor tijd nog de paal.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Emmen 35 24 5 6 36 77 2 FC Volendam 35 20 11 4 28 71 3 FC Eindhoven 35 19 7 9 24 64 4 Roda JC Kerkrade 35 17 12 6 29 63 5 Excelsior 35 19 6 10 25 63 6 ADO Den Haag 34 21 5 8 25 62 7 Jong Ajax 35 17 8 10 15 59 8 NAC Breda 35 15 10 10 13 55 9 De Graafschap 35 14 9 12 5 51 10 VVV-Venlo 35 13 5 17 -10 44 11 FC Den Bosch 35 13 4 18 -19 43 12 TOP Oss 35 11 8 16 -9 41 13 Jong PSV 34 11 7 16 -2 40 14 Almere City FC 35 10 8 17 -9 38 15 Jong AZ 35 11 5 19 -13 38 16 Telstar 35 8 11 16 -23 35 17 Jong FC Utrecht 35 10 4 21 -25 34 18 MVV Maastricht 35 10 3 22 -34 33 19 FC Dordrecht 35 8 8 19 -26 32 20 Helmond Sport 35 7 6 22 -30 24