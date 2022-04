Babel en Dervisoglu zijn in bliksemaanval achtereenvolgens beslissend

Maandag, 18 april 2022 om 21:29 • Jeroen van Poppel

Galatasaray heeft maandagavond in eigen huis afgerekend met laagvlieger Yeni Malatyaspor. De manschappen van Domenec Torrent werden bij de hand genomen door Ryan Babel en Hilal Dervisoglu, die kort na rust met allebei een doelpunt beslissend waren: 2-0 winst. Galatasaray zag in dit dramatische seizoen de degradatiestreep steeds wat verder in de buurt komen, maar hoeft niet te vrezen voor een absoluut doemscenario: op plek twaalf is de voorsprong op de gevarenzone nu liefst veertien punten. Hekkensluiter Malatyaspor was al gedegradeerd.

Met Patrick van Aanholt, Babel en Dervisoglu verschenen drie spelers aan de aftrap die in Nederland geboren zijn, al speelt laatstgenoemde al van jongs af voor Turkije. Kerem Aktürkoglu zorgde namens Galatasaray met een vrije trap voor het eerste gevaar, terwijl de volgende kans in het duel niet aan Dervisoglu was besteed. De voormalig spits van Sparta Rotterdam wist zich knap vrij te spelen in de drukte, maar schoot net naast. Vlak voor rust werd ook Babel bereikt in het strafschopgebied, waarna de vleugelspits zijn poging in een blok zag stranden.

Na rust waren de twee laatstgenoemde aanvallers beduidend succesvoller en wisten ze gezamenlijk in minuut 51 en 53 het duel op slot te gooien. Babel kreeg eerst een niet te missen intikker van dichtbij, nadat de kopbal van Dervisoglu nog ternauwernood uit het doel geranseld werd door doelman Abdulsamed Damlu: 1-0. Twee minuten later profiteerde Dervisoglu van een heerlijke voorzet van Omar Elabdellaoui, waar de ex-spits van FC Twente slechts zijn hoofd tegen hoefde te zetten: 2-0.