AS Roma toont veerkracht en weet imposante reeks in blessuretijd te verlengen

Maandag, 18 april 2022 om 21:05 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:09

Napoli en AS Roma hebben maandag de punten gedeeld. De ploeg van Luciano Spalletti leek lange tijd genoeg te hebben aan een strafschop van Lorenzo Insigne voor de zege, maar zag Roma in extremis langszij komen via Stephan El Shaarawy: 1-1. Daarmee werd de imposante reeks van de selectie van José Mourinho verlengd naar twaalf: Roma was al elf competitieduels op rij ongeslagen. Nummer drie Napoli komt door de zege op 67 punten, waarmee de club het gat met koploper AC Milan tot vier punten dicht; Roma blijft met 58 punten op een vijfde stek.

Nog geen zeven minuten in het duel leek het verlengen van de imposante reeks al een enorm lastige kluif te gaan worden voor Roma, waar Rick Karsdorp negentig minuten speelde als rechtermiddenvelder Ex-PSV'er Hirving Lozano kreeg een beuk van Roger Ibañez en arbiter Marco Di Bello wees - weliswaar na een VAR-check - naar de stip. Captain Insigne ging achter de bal staan en schoot onder Rui Patrício door in de linkeronderhoek: 1-0. Roma kon geen voeten aan de grond krijgen, al had de thuisploeg evenwel moeite om een opening te vinden. Lozano kwam nog het dichtst bij met een schot vanuit een moeilijke hoek; Patrício bracht echter redding.

Roma liet voor het rustsignaal nog tweemaal zachtjes van zich horen, maar de pogingen van Bryan Cristante en Nicola Zalewski bezorgden Alex Meret geen bijzonder groot gevaar. Een vrije trap van aanvoerder Lorenzo Pellegrini kwam wel dichtbij: het leer spatte via een Napolitaans hoofd uiteen op de lat. Mourinho leek desondanks ontevreden met de aanvallende onmacht en bracht direct na de thee Henrikh Mkhitaryan voor Cristante in de hoop op een impuls. Met een uur op de klok begonnen i Giallorossi daadwerkelijk het betere van het spel te krijgen. Pellegrini testte Meret met een listig schot in de rechteronderhoek, terwijl Karsdorp Tammy Abraham een geweldige kans bood. De clubtopscorer van Roma met 24 goals over alle competities wist de voorzet van de Nederlander met zijn kopbal van dichtbij echter niet te verzilveren.

Napoli belandde met de rug tegen de muur, maar leek lang toch de drie punten binnen te gaan slepen. Invaller El Shaarawy groeide in de extra tijd echter uit tot held van de Romeinse bezoekers. Abraham verlengde een voorzet vanaf rechts slim met de hak, waardoor El Shaarawy in de linkeronderhoek kon binnenschuiven voor de 1-1. Roma ging zelfs nog op jacht naar meer, maar deed de gastheren niet nog meer pijn.