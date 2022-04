Cristiano Ronaldo meldt met grote droefenis overlijden van zijn baby

Maandag, 18 april 2022 om 20:23 • Laatste update: 20:33

Cristiano Ronaldo en Georgina Rodríguez zijn een van hun twee verwachte kindjes verloren, zo meldt het sterrenkoppel met grote droefenis via sociale media. "Het is met het diepste verdriet dat we het overlijden van onze kleine jongen aankondigen. Het is de grootste pijn die een ouder kan voelen", schrijft Ronaldo op Instagram. Uit de post lijkt op te maken da ter complicaties zijn opgetreden bij de geboorte van het kindje.

De 37-jarige sterspeler van Manchester United en zijn vrouw waren in verwachting van een twee-eiige tweeling. Het meisje is gezond ter wereld gekomen. "Alleen de geboorte van onze andere baby, een meisje, geeft ons de kracht om dit moment door te komen met hoop en blijdschap. Wij willen de artsen en verpleegkundigen bedanken voor alle geboden zorg en ondersteuning. We zijn er kapot van en vragen om privacy in deze zeer moeilijke tijd. Onze jongen, jij bent onze engel. We zullen voor altijd van je houden."

Ronaldo heeft al vier kinderen. In 2010 werd de Portugees vader van Cristiano junior, wiens moeders identiteit altijd geheim is gebleven. In 2017 werd Ronaldo vader van een tweeling, die hij kreeg via een Amerikaanse draagmoeder. Later dat jaar kreeg Ronaldo zijn eerste kind met Rodriguez: dochter Alana.