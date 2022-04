Memphis Depay eindelijk weer in basis; meer Nederlands bloed bij Barcelona

Maandag, 18 april 2022 om 19:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:51

Memphis Depay staat maandagavond voor het eerst sinds meer dan een maand in de basis bij Barcelona, dat in de competitie thuisspeelt tegen Cádiz. De voormalig PSV'er moest het vijf keer op rij doen met een korte invalbeurt, maar krijgt na zijn doelpunt bij de pijnlijke uitschakeling in de Europa League tegen Eintracht Frankfurt (2-3) dus een nieuwe kans van Xavi. Ook Frenkie de Jong en Sergiño Dest verschijnen aan de aftrap. Barcelona trapt maandagavond om 21.00 uur af in het eigen Camp Nou, de nummer achttien van LaLiga.

Depay speelt vermoedelijk als spits op de plek van Pierre-Emerick Aubameyang. Frenkie de Jong komt terug in de ploeg als vervanger van de geblesseerd geraakte Pedri. De Oranje-international begon donderdag nog op de bank bij en viel toen ondanks ziekteverschijnselen ook al in voor Pedri, die mogelijk de rest van het seizoen uitgeschakeld is. Dest krijgt als rechtsback de voorkeur boven onder meer Dani Alves, die in de Europa League niet mocht spelen, maar nu op de bank zit, net als Luuk de Jong.

Xavi moest maandag bij het formeren van zijn opstelling ook Ronald Araújo door een schorsing buiten beschouwing laten. Gerard Piqué, verreweg de meest besproken Barcelona-speler in de Catalaanse kranten, is nog onvoldoende hersteld van een liesblessure en moet eveneens verstek laten gaan. De ervaren centrumverdediger is betrokken bij de deal om de Spaanse Supercopa, die sinds 2020 in Saudi-Arabië wordt gespeeld. Met de deal zou 40 miljoen euro per jaar gemoeid zijn, waarvan maar liefst 4 miljoen euro per annum naar Kosmos Holding wordt overgemaakt, het bedrijf dat Piqué in 2017 oprichtte. In totaal strijkt de Catalaanse mandekker zo 24 miljoen euro op.

Door de defensieve problemen moet Xavi behoorlijk schuiven. Clément Lenglet en Eric García vormen het hart van de verdediging, terwijl Jordi Alba blijft staan als linksback. Op het middenveld is Xavi door het wegvallen van Pedri wel verlost van een luxeprobleem, waardoor de keuze voor Gavi, Busquets en Frenkie de Jong niet al te lastig leek. Depay zal worden geflankeerd door Ousmane Dembélé en Ferran Torres, al zou laatstgenoemde ook in de punt kunnen staan.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Dest, Lenglet, Eric García, Alba; Busquets, Gavi, F. De Jong; Dembélé, Memphis; Ferran Torres