Rooney buigt ondanks wereldprestatie voor gigastraf en ziet Derby degraderen

Maandag, 18 april 2022 om 19:27 • Tom Rofekamp • Laatste update: 19:53

Derby County is maandag definitief gedegradeerd naar de League One. De nummer 23 van de Championship, getraind door Wayne Rooney, kan zich met nog drie speelrondes te gaan niet meer in veilige haven spelen, waardoor deze voor het eerst sinds 1986 afdaalt naar het derde niveau in Engeland. De degradatie is grotendeels toe te schrijven aan de in totaal 21 punten (!) die de club in mindering kreeg vanwege financieel wanbeleid.

Daar de laatste 3 van de in totaal 24 clubs in de Championship naar de League One afdalen, moest Derby plek 21 zien te bereiken, die werd ingenomen door Reading. Reading zelf beet zich maandag stuk op Swansea City, dat mede dankzij een dubbelslag van ex-PSV'er Joël Piroe een 4-4 uit het vuur sleepte op bezoek bij the Royals. Daardoor kon Derby op zeven punten van Reading komen, waarmee handhaving in theorie nog mogelijk was. De ploeg van Rooney ging echter met 1-0 onderuit bij middenmoter Queens Park Rangers.

?? 21-point deduction. ?? Squad mostly made up of free agents and academy players. ?? Uncertainty over the future of the club. ?? Derby County took it to the 43rd game of the season before being relegated to League One. ?? The effort has to be applauded! ?? pic.twitter.com/zGrvio6z1G — William Hill (@WilliamHill) April 18, 2022

Daarmee degraderen the Rams voor het eerst sinds 1986 af naar het derde niveau; in het seizoen 2007/08 kwamen ze zelfs nog uit in de Premier League. De afdaling is grotendeels toe te schrijven aan de punten die de club in mindering kreeg vanwege financieel wanbeleid. In september werd Derby vanwege de negatieve cijfers bestraft door de EFL (English Football League) met twaalf punten aftrek; medio november kwamen daar nog eens negen punten bij. Zonder de megastraf zou Derby met 52 punten momenteel op een zeventiende plek in de Championship staan, liefst 11 punten boven Reading.

Aan de andere kant van de ranglijst kan koploper Fulham - zonder in actie te komen - maandag als eerste club in de Championship directe promotie naar het hoogste niveau veiligstellen. De nummers één en twee promoveren linea recta naar de Premier League. Alleen Nottingham Forest, dat nog zes duels te spelen heeft, kan in theorie nog voorkomen dat Fulham op plek drie eindigt. De koploper staat op 83 punten; nummer vijf Nottingham staat op 67. Runner-up Bournemouth maakt met 77 punten en nog vijf duels te spelen ook nog kans op het landskampioenschap; nummers drie en vier Huddersfield Town en Luton Town spelen met respectievelijk 73 en 71 punten en nog drie duels te gaan alleen nog voor de play-offs. Notthingham speelt om 21.00 uur thuis tegen West Bromwich Albion, waarin het lot van Fulham bezegeld wordt.