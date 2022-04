Miraculeuze redding van Magallán ten spijt, Anderlecht verliest bekerfinale

Maandag, 18 april 2022 om 18:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:32

KAA Gent is er maandag met de Beker van België vandoor gegaan. Met Tarik Tissoudali in de basis wist zowel la Gentoise als tegenstander Anderlecht 120 minuten lang geen doelpunt op het scorebord te zetten (0-0), waardoor strafschoppen volgden. Daarin legde Paars-Wit, met Wesley Hoedt en Joshua Zirkzee als gebruikelijk in de basis, het af tegen Gent: 4-3 in de penaltyserie.

Anderlecht, dat als licht favoriet aan de finale in het Koning Boudewijnstadion in Brussel begon, heeft in de Belgische competitie twee punten meer en staat twee punten boven Gent. Bovendien verloor de ploeg van Vincent Kompany nog nooit een bekerduel van Gent, waardoor de verwachtingen hooggespannen waren. Anderlecht was weliswaar licht bovenliggend, maar voor rust was de beste kans voor Gent. Tissoudali zette Roman Bezus handig vrij met een steekbal, waarna Hendrik Van Crombrugge redding bracht.

HOE GAAT HIJ ER NIET IN? ?? Gekkenhuis in de verlenging van de Croky Cup-finale! ??#ZiggoSport #CrokyCup #GNTAND pic.twitter.com/VN80l77oTi — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 18, 2022

Ook de tweede helft bood de toeschouwers in de Belgische hoofdstad bar weinig spektakel. Het meest opmerkelijke moment was een klimaatactivist die zich - naar Brits voorbeeld - aan een doelpaal probeerde vast te ketenen. Pas in verlenging konden de 22 spelers op het veld zelf een moment van opwinding creëren. In een scrimmage schoot Darko Lemajic de bal op de lat en kon Lisandro Magallán ternauwernood een bal van de lijn halen. Laatstgenoemde wordt door Anderlecht gehuurd van Ajax en vormde als gebruikelijk een centraal duo met Hoedt.

In de strafschoppenserie eiste Gent-doelman Davy Roef een glansrol op door de laatste twee penalty's van Anderlecht eigenhandig uit zijn doel te houden. Gent benutte zelf vier van zijn vijf pogingen van elf meter en had daaraan voldoende om Anderlecht te verschalken. Het is de vierde keer in de clubhistorie dat de Buffalo's de Belgische beker op hun naam schrijven.