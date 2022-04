Peter Bosz mag hopen op droomaanwinst Lyon na openlijke flirt

Maandag, 18 april 2022 om 17:30 • Jordi Tomasowa

Alexandre Lacazette heeft in gesprek met Canal+ openlijk geflirt met een terugkeer bij Olympique Lyon. De dertigjarige spits beschikt bij zijn werkgever Arsenal over een aflopend contract en lijkt een rentree bij de club die hij in 2017 voor 53 miljoen euro verliet te zien zitten.

Lacazette is op dit moment aanvoerder en eerste spits van Arsenal nadat Pierre-Emerick Aubameyang deze winter vertrok naar Barcelona. Desondanks lijkt de spits op weg naar de uitgang bij the Gunners. In een interview met Canal+ bespreekt de Fransman zijn toekomst. "Ik ben in gesprek met veel clubs, ik sta voor meerdere dingen open. Ik wil Europees voetbal spelen”, geeft Lacazette aan.

Lacazette flirt daarna openlijk met zijn oude club Lyon. "Sinds mijn vertrek heb ik het contact met Lyon nooit verbroken. Ik probeer één of twee keer per jaar terug te gaan naar de club. Lyon weet dat ik vrij ben. We zullen zien”, laat het jeugdproduct van de Franse club weten. L’Équipe meldde eerder begin februari al dat Lyon Lacazette terug wil halen bij de club. De club van trainer Peter Bosz zou dat in de winterse transferperiode al tevergeefs geprobeerd hebben. Zowel voor de spits zelf als voor Arsenal behoorde een vertrek in januari niet tot de mogelijkheden, omdat Lacazette weer meer in de plannen van Mikel Arteta leek voor te komen.

Lacazette kwam in zijn periode bij Lyon tot 275 wedstrijden, waarin hij 129 keer scoorde en 43 assists gaf. De aanvaller vertrok in 2017 voor 53 miljoen euro naar Arsenal, maar heeft meerdere keren publiekelijk aangegeven dat hij een terugkeer naar les Gones ziet zitten. L’Equipe wist zelfs te melden dat het een droom van Lacazette is om samen met Samuel Umtiti en Corentin Tolisso bij Lyon zijn voetbalcarrière af te sluiten. Het grootste struikelblok bij een terugkeer naar Lyon lijkt het salaris. De spits verdient bij Arsenal momenteel meer dan tien miljoen euro en behoort hiermee tot de grootverdieners van de huidige nummer zes van de Premier League.