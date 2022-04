Bruno Fernandes crasht met Porsche op weg naar training United

Maandag, 18 april 2022 om 17:04 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:36

Bruno Fernandes was maandagochtend betrokken bij een auto-ongeluk. De 27-jarige middenvelder van Manchester United bleef echter ongedeerd en kon ondanks de crash met zijn Porsche toch deelnemen aan de training van the Red Devils.

Fernandes kwam maandagochtend met zijn Porsche Panamera - die een geschatte waarde van 110 duizend euro heeft - in botsing met een Volkswagen, die tegen een hek knalde, waarna de airbags activeerde. United-manager Ralf Rangnick bevestigde het auto-ongeluk maandag tijdens een persconferentie en onthulde dat het gebeurde toen de speler op weg was naar het trainingsveld. “Het ongeluk gebeurde op weg naar Carrington. Voor zover ik weet is er niemand gewond geraakt. Hij trainde met het team en hij was oké.”

Scene of the car accident Bruno Fernandes was involved in this morning. [@talkSPORT] #mufc pic.twitter.com/B4XG0LjvgT — The United Stand (@UnitedStandMUFC) April 18, 2022

Fernandes is naar verwachting dinsdagavond gewoon inzetbaar voor United, wanneer het Premier League-duel met Liverpool op het programma staat. De Portugese middenvelder is dit seizoen een sleutelfiguur voor United. Hij speelde 40 officiële wedstrijden voor de club in alle competities en scoorde hierin negen keer en was bovendien goed voor twaalf assists.

Rangnick moet het voor de ontmoeting met de ploeg van Jurgen Klopp in ieder geval wel stellen zonder Fred, Scott McTominay, Raphael Varane en Edinson Cavani. United staat momenteel vijfde in de Premier League en heeft drie punten achterstand op Tottenham, dat vierde staat.