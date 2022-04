Ajax Vrouwen nemen revanche voor Ten Hag en verslaan PSV in bekerfinale

Maandag, 18 april 2022 om 16:38 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:48

De Ajax Vrouwen hebben maandagmiddag de KNVB Beker gewonnen ten koste van PSV (1-2). In de Goffert in Nijmegen kwamen de Amsterdammers voor rust op voorsprong via Nadine Noordam, waarna PSV een kwartier voor tijd de stand wist gelijk te trekken door een doelpunt van

Amalie Thestrup. Ex-PSV’er Romée Leuchter kopte Ajax een moment later daarentegen weer op voorsprong, waardoor de dames van Ajax de vijfde KNVB Beker in de historie binnenhaalde.

De eerste kans kwam na dik twintig minuten, toen Stephanie van der Gragt een diepe bal gaf op Leuchter. Ze stuitte echter op Lisan Alkamade. Enkele minuten later speelde de spits van Ajax zichzelf knap vrij in het strafschopgebied van PSV, maar wederom stuitte ze op Alkamade. Aan de andere kant deelde PSV ook voor het eerst een speldenprik uit. Esmee Brugts had een voorzet in huis op Melanie Bross, wiens schot in de handen verdween van Regina van Eijk.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De slotfase van de eerste helft was Ajax de veel sterkere ploeg, wat vijf minuten voor rust beloond werd. Leuchter werd gevonden in het strafschopgebied, waarna ze de bal goed afschermde. De spits legde af op de inlopende Nadine Noordam, die met een droge schuiver Alkamade verschalkte. Met hangen en wurgen - na enkele kansen die Leuchter mistte - wist PSV de rust te bereiken met slechts een doelpunt achterstand, waarna de ploeg de tactiek kon heroverwegen.

PSV begon goed aan de tweede helft. Ajax-doelvrouw Van Eijk kon op het laatste moment een indraaiende hoekschop wegtikken. Later kon een voorzet van Brugts niet tot doelpunt worden gepromoveerd door Thestrup. Na een dik uur leek Ajax op een dubbele voorsprong te komen nadat Victoria Pelova een diepe bal gaf op Chasity Grant, die door kon lopen op Alkamade. De vleugelaanvalster mikte de bal echter op de lat, waardoor PSV in leven bleef. Een kwartier voor tijd kwam PSV langszij. Een lange bal op de rechtervleugel leek een prooi voor Jonna van de Velde, die zich verslikte in Anika Rodriguez. De Mexicaanse veroverde de bal en gaf een puntgave voorzet af op Thestrup, die de gelijkmaker binnenliep.

Lang kon PSV niet van het doelpunt genieten, aangezien Ajax direct weer op voorsprong kwam. Pelova kon uit een inworp een perfecte voorzet afleveren op het hoofd van Leuchter, die naar de grond kopte en daarmee Alkamade verschalkte. PSV ging in de laatste minuten nog vol op de aanval om op zoek te gaan naar een nieuwe gelijkmaker, die echter niet werd gevonden door de Eindhovenaren.