Letsch speelde met bizarre gedachte: ‘Overwogen om zonder keeper te spelen’

Maandag, 18 april 2022 om 15:15 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:57

Vitesse speelt dinsdagavond het restant van het gestaakte Eredivisie-duel met Sparta van begin maart. In de zes resterende minuten moet de ploeg van trainer Thomas Letsch een 0-1 achterstand zien weg te poetsen. De Duitse oefenmeester heeft hierdoor even met het idee gespeeld om geen doelman op te stellen.

In de 25ste speelronde ging het vlak voor tijd mis in Arnhem toen een toeschouwer het veld opkwam om de confrontatie te zoeken met Sparta-doelman Maduka Okoye. De sluitpost werd in blessuretijd geraakt door een voorwerp dat werd gegooid vanaf de tribune, waarop scheidsrechter Rob Dieperink besloot om de wedstrijd bij een 0-1 voorsprong voor Sparta te staken.

Vitesse staat hierdoor dinsdagavond voor de lastige opdracht om minimaal een punt over te houden aan het gestaakte duel. “Zes minuten speeltijd is erg interessant”, zegt Letsch tegen De Gelderlander. “Het is voor ons ook allemaal nieuw. We hebben nu een strijdplan ontwikkeld. Spelen zonder keeper heb ik even overwogen, maar dat gaan we niet doen. Dat is geen serieuze optie. Wij zetten in op de winst. We gaan heel Europa over als we in zes minuten Sparta verslaan.”

“Het is voor ons zaak om zo snel mogelijk de bal te heroveren”, vervolgt Letsch. “Wij willen in die zes minuten nog minimaal gelijk spelen.” De trainer van Vitesse had overigens liever gezien dat de KNVB tot een ander besluit was gekomen in plaats van het uitspelen van de resterende minuten. “Mijns inziens had de voetbalbond de hele wedstrijd over moeten laten spelen. Sparta besloot op 4 maart niet meer het veld op te gaan, maar de scheidsrechter achtte de veiligheid gegarandeerd. Het stadion was leeg. Er was helemaal geen reden de boel af te blazen.”