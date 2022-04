‘Real Madrid wil veel meer betalen voor Kylian Mbappé dan voor Erling Haaland’

Maandag, 18 april 2022 om 15:48

Real Madrid heeft nog steeds de ambitie om zowel Kylian Mbappé als Erling Braut Haaland deze zomer over te nemen, maar lijkt alleen voor de spits van Paris Saint-Germain alle financiële registers te willen opentrekken. De Spaanse topclub ziet een mooie toekomst voor beide spelers weggelegd in Madrid, maar schat Mbappé op dit moment hoger in dan Haaland.

Mbappé heeft als wereldkampioen en Champions League-finalist meer bereikt dan zijn evenknie van Borussia Dortmund, zo klinkt het in Madrid, en beschikt tevens over een aflopend contract in Parijs. Daarnaast is de 23-jarige aanvaller zelden geblesseerd en zou hij veel makkelijker zijn plek in de met sterren bezaaide kleedkamer vinden dan Haaland. Real wil niet dat één nieuwkomer de verhoudingen in de kleedkamer op scherp kan zetten door diens royale salaris, nadat de club juist veel werk heeft verricht om de kleedkamer te verenigen.

Real wil bovendien voorkomen dat na Gareth Bale en Eden Hazard opnieuw een dikbetaalde speler vanwege blessureleed niet zijn draai kan vinden. Haaland heeft in zijn nog prille carrière al meerdere serieuze blessures opgelopen. Mede daardoor is men bereid om voor Mbappé meer geld uit te trekken dan voor Haaland. Real lijkt in de strijd om de handtekening van de Fransman in ieder geval geen concurrentie meer te hebben van Barcelona, zo meldde L’Equipe eerder al. De rivaal kan op dit moment niet aan de financiële eisen van Mbappé voldoen.

Dat Mbappé hoger wordt aangeslagen dan Haaland wil echter niet betekenen dat Real geen interesse meer heeft in de goalgetter van Dortmund. Het clubbestuur is nog steeds zeer geïnteresseerd in de aanvaller, maar houdt ook rekening met grote concurrentie van andere geïnteresseerde clubs, zoals Manchester City. De Engelse topclub is op zoek naar een nieuwe spits en zou Haaland ook hoog op de lijst hebben staan. Eerder wist transfermarktexpert Gianluca Di Marzio al te melden dat Manchester City de spits een vijfjarig contractvoorstel had gedaan waarin al zijn financiële wensen uit zouden komen.

De vertegenwoordigers van Haaland stellen overigens dat er nog geen beslissing over de toekomst van hun pupil is genomen en dat het nog steeds mogelijk is dat hij ook volgend seizoen in het shirt van Dortmund te bewonderen zal zijn. L’Equipe publiceerde eerder een interview waarin Mbappé aangaf dat hij PSG afgelopen zomer alleen had verlaten voor Real Madrid.