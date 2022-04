Tadic greep in na viering Gravenberch: ‘Hij zei: sorry, sorry, sorry!’

Maandag, 18 april 2022 om 13:25 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:52

Over de finale van de TOTO KNVB Beker tussen Ajax en PSV (1-2) wordt een dag later volop nagepraat. In de voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad wordt een grappig moment aangehaald na de openingsgoal van Ryan Gravenberch, die zijn treffer voor de vakken met PSV-supporters vierde.

In de 23ste minuut werd de ban in de bekerfinale gebroken door Gravenberch. De middenvelder draaide weg bij Joey Veerman en Érick Gutiérrez, combineerde met aanspeelpunt Davy Klaassen en plaatste van zeventien meter fraai binnen: 0-1. Gravenberch zocht na zijn doelpunt de PSV-aanhang op die zich achter het doel bevond, maar werd vervolgens gecorrigeerd door Dusan Tadic.

"Heb je dat moment van Tadic gezien? Dat vond ik wel een mooi moment, een bijzonder moment", zegt presentator Etienne Verhoeff in de podcast. “Gravenberch stond naar dat PSV-vak te juichen, Tadic zag je op beeld ook zeggen: ‘Oh, maar dit is het verkeerde vak, ze zitten daar’. Hij stond ook naar Gravenberch te wijzen: nee nee, het is die kant op. Het leek alsof hij daar provocerend stond, maar hij zei: sorry, sorry, sorry!”

"Die kant heeft Tadic ook", stelt Ajax-watcher Johan Inan. “Wat hem daarin ook opbreekt, is de reputatie die hij in de voorbije maanden heeft gekregen. Het is een winnaar en hij doet er alles voor, met af en toe ook een valse streek erbij. Daardoor krijg je ook het gevoel dat scheidsrechters hem minder snel het voordeel van de twijfel geven. Ik denk dat het penaltymoment daar een voorbeeld van was”, doelt Inan op het moment waarbij Tadic over het been ging bij Joey Veerman, maar Danny Makkelie het contact te licht vond voor een strafschop.