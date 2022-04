‘Vernederde’ supporters van Barcelona komen maandag met rigoureuze reactie

Maandag, 18 april 2022 om 12:40 • Laatste update: 13:43

Na afloop van de verloren thuiswedstrijd van donderdag tegen Eintracht Frankfurt (2-3) ging het niet alleen maar over de uitschakeling van Barcelona in de Europa League. De Grada d’Animació, zoals de harde kern van de club zichzelf noemt, is op zijn zachtst gezegd niet blij met het feit dat er circa 30.000 supporters van Eintracht in het stadion zaten en boycot de thuiswedstrijd van Barcelona tegen Cádiz uit protest tegen het bestuur van de club.

Barcelona wist zich donderdagavond niet te plaatsen voor de halve finale van de Europa League door na een 1-1 gelijkspel in het heenduel de return in eigen huis verliezend af te sluiten, maar na de wedstrijd ging het vooral over het aantal uitsupporters dat de wedstrijd bijwoonde. Volgens sommige schattingen schreeuwden liefst 30.000 fans van die Adler hun ploeg naar de overwinning, iets wat bij de supporters van Barcelona in het verkeerde keelgat is geschoten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Hoe er plotseling niet 5.000 maar 30.000 Eintracht-fans in het Camp Nou zaten

Vóór, tijdens en na de wedstrijd ging het vooral over de tienduizenden Eintracht-fans die in het Camp Nou zaten. Lees artikel

Het grote aantal uitsupporters deed de fans van de Grada d’Animació tijdens de wedstrijd al besluiten om uit onvrede over de situatie het stadion te verlaten, maar heeft er ook voor gezorgd dat zij uit protest maandagavond de thuiswedstrijd van Barcelona aan zich voorbij laten gaan. De supportersgroep spreekt in een statement van een ‘grote schande dat zij opeens gasten waren op een buitenlands feest in hun eigen huis’ en noemt het een ‘sociale vernedering die nooit meer vergeten kan worden’. De groep stelt verder dat ‘de gebeurtenissen van donderdag ervoor hebben gezorgd dat we genoodzaakt zijn actie te ondernemen en daarom niet aanwezig zullen zijn bij Barça - Cádiz’.

In hun statement stellen de supporters verder dat ‘de invasie al weken geleden was aangekondigd, maar het ministerie van Veiligheid samen met de Mossos d’Esquadra - de Catalaanse politiemacht - hier onzorgvuldig mee om zijn gesprongen’. Verder stelt de supportersgroep dat de gebeurtenissen voor hen absoluut niet als een verrassing kwamen en dat het ministerie van Veiligheid en de Mossos d’Esquadra de aanwezigheid van ruim 30.000 Duitse fans hebben verwaarloosd.

De harde kern van Barça richt zich als laatste tot het bestuur van de club en benoemt het falen van het ‘Seient Lliure-systeem’, dat ervoor zou moeten zorgen dat bij afwezigheid van seizoenkaarthouders de kaarten naar andere supporters van Barcelona gaan. “Het Seient Lliure-systeem heeft de laatste seizoenen slecht gefunctioneerd en ervoor gezorgd dat toeristen de wedstrijden konden bezoeken en de Catalaanse fans door het vragen van onaanvaardbare prijzen niet naar de wedstrijden toekonden, maar dit seizoen overschreed elke grens en heeft de fans in gevaar gebracht.”

Officieel kreeg Eintracht 5.000 kaarten toegewezen van de UEFA voor de kwartfinale. Overdag werd al duidelijk dat er veel meer fans aanwezig waren in de stad en bij het openen van de poorten van het Camp Nou stroomden de Duitsers in groten getale binnen. "De club werkt eraan om dit op te lossen. Zodra er een verklaring is, zullen ze dat aan ons en aan de media vertellen. Het heeft invloed gehad, de spelers voelden zich niet op hun gemak. We hebben onze eigen fanatieke supporters nodig, zij zijn er altijd voor ons geweest", zei trainer Xavi zondag tegen Mundo Deportivo.