Supporters van Ajax vernielen toiletten en lijken behoefte te doen op tribune

Maandag, 18 april 2022 om 11:52

Supporters van Ajax hebben niets overgelaten van de toiletten in De Kuip, zo is te zien op enkele beelden die op Twitter staan. Eerder maakte het Algemeen Dagblad al bekend dat er na de wedstrijd buiten het stadion veel onrust werd gecreëerd door enkele Ajax-supporters die vuurwerk gooiden naar de ME. Ook op de tribune was het onrustig tijdens de bekerfinale, daar supporters van beide ploegen met elkaar op de vuist gingen.

Op enkele beelden die op Twitter rondgaan is te zien hoe de toiletten die aan de Ajax-supporters waren toegewezen kort en klein zijn geslagen. Ook op de tribunes van De Kuip was het onrustig. Supportersplatform Voetbal Ultras deelde op Twitter beelden van het ingrijpen van de politie nadat enkele supporters van beide ploegen op de vuist waren gegaan met elkaar. Dit gebeurde na het tweede doelpunt van PSV, waarna het op de tweede ring tot een handgemeen kwam tussen fans van Ajax en PSV, die daarbij bivakmutsen droegen. Op de beelden is onder meer te zien hoe iemand met een bloedneus wordt meegenomen door de politie. Verder is een foto opgedoken waarop te zien lijkt dat Ajax-supporters hun behoefte doen op de tribune.

Helaas is de aanhang van #ajax net zo een slechte verliezer als de coach. Heel triest dit. Bedankt hoor. #dekuip #psvaja pic.twitter.com/fpdlWi01gj — hans toet (@ljtoet) April 18, 2022

Ook na afloop van het duel ging het mis. Een klein opstootje zou uit de hand gelopen zijn doordat vele teleurgestelde Ajax-supporters weer uitstapten, volgens het Algemeen Dagblad met ‘vuurwerk dat blijkbaar in de bus lag’. Er werd getrapt en met vuurwerk gegooid en een luik van een vernield dakraam naar de ME gegooid. De ME slaagde er weer in om de relschoppers naar binnen te krijgen of zelfs te slaan, waarna de deuren van de bus met het schild werden dichtgehouden.

Na afloop van de bekerfinale tussen PSV en Ajax was het onrustig tussen de ME en supporters van Ajax. pic.twitter.com/tyroONdHc0 — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) April 18, 2022

De politie arresteerde in en rond De Kuip totaal 22 supporters - volgens een woordvoerder van zowel PSV- als Ajax-supporters - voor openlijk geweld, het gooien of en bezit van vuurwerk, drugsbezit en niet voldoen aan bevel of vordering. Voorafgaand aan de bekerfinale werd er vanuit een bus met PSV-fans vuurwerk gegooid naar een politiebusje, waarna politie te paard enkele charges moest uitvoeren. Maandagochtend werd bekend dat van de 22 mensen die zijn aangehouden er nog een vastzit. De rest van de verdachten heeft een boete of een dagvaarding gekregen. Dit betekent dat zij later voor de rechter komen.