‘Xavi Simons geniet samen met Mbappé prioriteit: draai van 180 graden lonkt’

Maandag, 18 april 2022 om 09:51

Er is Paris Saint-Germain veel aan gelegen om het aflopende contract van Xavi Simons te verlengen. GOAL meldt dat het behouden van de achttienjarige middenvelder 'topprioriteit' is voor les Parisiens, naast het verlengen van de samenwerking met Kylian Mbappé. Mocht Simons instemmen met een langer verblijf in Parijs, maakt hij ten opzichte van een aantal maanden geleden een draai van 180 graden.

Vanwege de geringe speelkansen in het eerste elftal zou de Nederlander hebben getwijfeld over zijn verblijf in Parijs, zo schemerde door in Franse media. Tegelijkertijd zou Simons juist geen speeltijd hebben gekregen vanwege zijn aflopende contract. Dat veranderde vanaf medio december, toen trainer Mauricio Pochettino de offensieve middenvelder vrijwel vast bij de A-selectie haalde. Sindsdien mocht Simons in zeven wedstrijden zijn opwachting maken.

Begin maart meldde Fabrizio Romano dat Simons een sterk verbeterd contract voorgeschoteld zou hebben gekregen van PSG. Van een akkoord is het echter niet gekomen, waardoor Simons in principe nog altijd transfervrij op te pikken is komende zomer. Barcelona - waar hij tussen 2010 en 2019 speelde - zou een belangrijke gegadigde zijn om hem over te nemen. De berichten over een naderend vertrek werden vorige gesterkt door een 'opmerkelijk' besluit van Pochettino.

Simons werd gepasseerd in de wedstrijdselectie voor het Ligue 1-duel met Clermont Foot (1-6 winst). Er zou geen directe aanleiding om de aanvallende middenvelder op de tribune te zetten en Pochettino - die tot dan toe steevast een plek in zijn wedstrijdselectie had voor Simons - trad zelf ook niet naar buiten met een verklaring. Het management van Simons was naar verluidt not amused over de beslissing van de Argentijnse oefenmeester, waardoor er hevig gespeculeerd werd over zijn nabije toekomst.

Pochettino nam Simons zondag weer op in zijn wedstrijdselectie voor het duel met Olympique Marseille (2-1 zege) en zijn contractverlenging geldt intern als 'topprioriteit'. Simons maakt deelt uit van een groep die zou moeten dienen als 'pijlers van de toekomst' van PSG. Naast Simons zijn ook de contracten van andere jeugdige talenten Ismaël Gharbi, Ayman Kari en Warren-Zaïre Emery prioriteit om te worden verlengd. Bovendien werkt sportief directeur Leonardo hard aan het aanblijven van Mbappé en het definitief aantrekken van de van Sporting Portugal gehuurde Nuno Mendes.