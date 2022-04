Kranten vrezen voor Ajax, loven Schmidt en zien ‘pure provocatie’

Maandag, 18 april 2022 om 09:12 • Laatste update: 09:38

De Nederlandse ochtendkranten spreken na de wedstrijd tussen PSV en Ajax van een ‘zinderende finale’. De Eindhovenaren wonnen zondag de TOTO KNVB Beker door de finale in De Kuip met 2-1 naar zich toe te trekken. Er is in de dagbladen tevens aandacht voor de keeperswissel bij Ajax, de rol van de videoscheidsrechter en de opvatting van PSV-trainer Roger Schmidt in het bekertoernooi.

De Volkskrant zag Maarten Stekelenburg - die na maandenlang geblesseerd te zijn geweest de voorkeur kreeg boven André Onana - niet vrijuit gaan bij het tweede PSV-doelpunt van Cody Gakpo. “Doelman Maarten Stekelenburg reageerde niet eens op de schuiver, als de oude doelman die hij is, vermoeid en zonder ritme. Ajax: gegokt in de roulette van doelmannen en verloren, terwijl aan de andere kant de ook niet onomstreden Yvon Mvogo zich onderscheidde met reddingen.”

?? @PSV draait het in de tweede helft helemaal om, dankzij doelpunten van Érick Gutiérrez en Cody Gakpo: 2-1! ? ?? ESPN #?? #psvaja pic.twitter.com/4ciyVbMxp3 — ESPN NL (@ESPNnl) April 17, 2022

“Ajax is over de hele linie het misschien wat betere elftal, ervarener, met iets meer kwaliteit en vastigheid in het spel. Maar PSV gaf nooit op, heeft meer aanvallende snelheid in de ploeg en bleef zeker in de slotfase gevaarlijk”, schrijft de Volkskrant, dat PSV een ‘vreemd, soms zelfs raar en in elk geval wisselvallig elftal’ noemt, dat ‘soms diep valt en meestal weer opstaat, dat fantastisch kan pieken en dramatisch kan falen’. Het inbrengen van Mohamed Ihattaren door Ajax-trainer Erik ten Hag wordt tegelijkertijd als ‘niet meer dan een provocatie’ bestempeld. “Zeker na de nederlaag door hoongelach ontvangen door de winnaars, die hun honger naar succes laafden aan een spontane, extreme uitbarsting van vreugde.”

‘PSV in zinderende bekerfinale langs Ajax’, kopt De Telegraaf. De krant zag Ajax in de eerste helft ‘dicteren’, maar noemt het PSV dat in de tweede helft uit de kleedkamer kwam ‘getergd’. In de eerste minuten na rust poetste PSV door doelpunten van Érick Gutiérrez en Gakpo de door Ryan Gravenberch aangetekende Ajax-voorsprong weg. “PSV bleef goed overeind, waarbij vooral het magistrale spel van de middenvelders Sangaré en Gutierrez in het oog sprongen. Beiden wonnen aan de lopende band duels en met name Sangaré wist zijn lange uitschuifbenen overal tussen te murwen.”

“Om het alleen als geluk af te doen, is te weinig eer voor een coach die het bekertoernooi al twee jaar lang bloedserieus benadert”, schrijft het Algemeen Dagblad over de bekerwinst van PSV. “Wat dat moet je Schmidt nageven: hij is de eerste PSV-trainer in jaren die het bekertoernooi echt serieus neemt. Geen broddelwerk meer zoals in het verleden met gênante uitschakelingen tegen clubs uit de eerste divisie zoals Roda JC, NAC en RKC. Dat laatste duel ging de geschiedenis in als de pot met 11 wissels in de basis onder Mark van Bommel.”

Ryan Gravenberch opent de score in de bekerfinale! ?? ESPN #?? #psvaja pic.twitter.com/SFizefSeu7 — ESPN NL (@ESPNnl) April 17, 2022

Ook het Eindhovens Dagblad zag Schmidt ‘de prijs winnen die zo dolgraag wilde winnen’. “De ogen van PSV-trainer Roger Schmidt straalden de afgelopen twee jaar als het om de KNVB-beker ging. Het heeft voor hem iets magisch, het spel met de lotingpapiertjes en balletjes in een kom. In Eindhoven is er zelden een coach geweest die ogenschijnlijk zo blij werd van de tweede nationale prijs. Hij wilde hem koste wat het kost ook in Nederland winnen, iets wat de trainer in Oostenrijk en China al eens was gelukt.”

De krant stelt dat PSV na de eerste helft al dood en begraven leek, maar na rust veerkracht toonde en de wedstrijd naar zich toe trok. “PSV logenstrafte daarmee alle voorspellingen van de kenners, die voorzagen dat de ploeg na donderdag zou imploderen en het niet zou kunnen volhouden tegen Ajax. Niets bleek minder waar: PSV vocht en streed negentig minuten voor elke meter. Natuurlijk kreeg Ajax nog kansen, maar die had PSV ook. Waar het kon, redde Yvon Mvogo uitstekend.”

Het Parool schrijft dat de VAR ‘een zwaar stempel’ op de wedstrijd drukte, door twee doelpunten van Ajax te annuleren wegens buitenspel. “Het was in beide gevallen centimeter- en misschien wel millimeterwerk. Videoscheidsrechter Dennis Higler was twee keer onverbiddelijk. De teen van Tadic en de hak van Brobbey haalden een streep door twee mooie treffers van Ajax”, stelt het dagblad, dat spreekt van een ‘heerlijk voetbalgevecht’. “PSV straalde meer dan Ajax uit dat het de beker wilde winnen. De ploeg voelde zich ongetwijfeld gesterkt door de cruciale momenten waarop de goals werden afgekeurd.”

“Ajax is altijd een team in aanbouw, maar op dit moment is de toekomst wel heel ongewis”, schrijft NRC na de bekerfinale. “Een technisch directeur ontbreekt, belangrijke spelers vertrekken (Gravenberch, Noussair Mazraoui) of zijn op leeftijd (Daley Blind, Tadic) en de coach die club terugbracht naar de Europese subtop gaat voor een nieuw avontuur bij Manchester United. Deze nederlaag is voor Ajax te verteren als de club kampioen wordt en zich direct plaatst voor de Champions League. Dat perspectief is nodig om aantrekkelijk te blijven voor spelers en trainers, iets wat nu nóg belangrijker is dan anders.”

“Ajax kreeg dit seizoen veel complimenten, het vaak rammelende PSV amper”, concludeert Trouw, dat denkt dat hiermee de druk op Ajax in de titelstrijd opgevoerd gaat worden. “De Champions League halen middels de titel is een must in Amsterdam, terwijl Ajax ook in de bekerfinale liet zien dat het ver van topvorm is verwijderd. De veerkracht waarmee het elftal van Ten Hag de laatste tijd op het nippertje moeizame wedstrijden over de streep trok was er dit keer niet. En bij PSV juist wel.”