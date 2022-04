Tadic: ‘Wij weten dat hij grote kwaliteiten heeft en een geweldige speler is’

Maandag, 18 april 2022 om 08:26

Dusan Tadic is zeer te spreken over Mohamed Ihattaren. De twintigjarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler maakte zondag zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax, door in de met 2-1 verloren finale van de TOTO KNVB Beker tegen zijn oude club PSV als invaller binnen de lijnen te komen. Tadic denkt dat Ihattaren in de ontknoping van het Eredivisie-seizoen nog een rol gaat spelen bij Ajax.

“Wij weten dat hij grote kwaliteiten heeft en een geweldige speler is. Hij traint goed en ik hoop dat hij ons kan helpen in de laatste vijf wedstrijden. Ieder mens kan zien welke kwaliteiten hij heeft. Hij is creatief, slim en heeft een geweldige linkerpoot”, zo tekent Voetbal International op uit de mond van Tadic. De in januari bij Ajax gearriveerde Ihattaren maakte zondag voor het eerst deel uit van de wedstrijdselectie van de hoofdmacht van Ajax, nadat hij in drie optredens voor de beloften goed was geweest voor een assist en twee doelpunten.

Na de verloren bekerfinale gaat de focus van Ajax op het slot van de Eredivisie, waarin de Amsterdammers nog een voorsprong van vier punten hebben op naaste achtervolger PSV. “Wij moeten pak schaal. Dat is de belangrijkste prijs. Je wilt natuurlijk iedere prijs pakken, dat had ons ook extra energie gegeven. We hebben nog vijf finales te gaan”, aldus Tadic. Dat er op dit moment veel speculatie bestaat rond de selectie van Ajax zorgt volgens de aanvoerder niet voor afleiding.

“Dat is altijd zo. Daar moeten we mee omgaan. We moeten laten zien dat we big boys zijn. We moeten onze verantwoordelijkheden nemen. We spelen bij Ajax, de grootste club van Nederland en een grote club in Europa”, geeft Tadic te kennen. Gevraagd naar zijn eigen vorm stelt de Servische aanvaller dat ‘het altijd beter kan’. “Soms was het goed, soms niet. Maar daar gaat het niet om. Ajax moet winnen. En dat is hier niet gebeurd.”