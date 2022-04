Van Hanegem: ‘Ik zag vooral hem met die beker rennen, de minste van het stel’

Maandag, 18 april 2022

Willem van Hanegem kan zich voorstellen dat Cody Gakpo erg blij was met het winnen van de TOTO KNVB Beker. De 22-jarige aanvaller tekende in de met 2-1 gewonnen bekerfinale tegen Ajax voor de winnende treffer. Van Hanegem schrijft in zijn column voor het Algemeen Dagblad dat als Oranje-international ‘ook wel lekker is als je wat bij je eigen club te vieren hebt’. Tegelijkertijd zag Van Hanegem vooral Bruma met de beker rennen, in zijn woorden 'de minste van het stel'.

Van Hanegem benadrukt dat het winnen van de TOTO KNVB Beker het niet opeens tot een schitterend seizoen maakt voor PSV. “Dat zou totale onzin zijn. Maar de finale van Ajax winnen en ook nog eens verdiend, dat kun je best even blij mee zijn. En dat waren ze ook. Vooral Cody Gakpo. Ook dat snap ik. Die zit bij Oranje en dan is het lekker als je ook eens iets te vieren hebt gehad bij je eigen club. Zo werkt dat gewoon aan tafel bij topspelers.”

“Ik zag vooral die Portugees Bruma met die beker door De Kuip heen rennen. De minste van het stel. Als het nog was misgegaan, was dat zijn schuld geweest. Gakpo was met dat schot wél beslissend en eerlijk is eerlijk: ik zit nooit op het puntje van mijn stoel als Sangaré in actie komt, maar die jongen speelde wel een prima finale”, gaat Van Hanegem verder. De oud-international zag bij Ajax ‘weer irritaties’. “Dat voortdurende jammeren bij de arbitrage binnen en buiten de lijnen, ik word er wel een beetje moe van. Niet alleen toen PSV op voorsprong stond, maar ook voor rust al.”

“Het is goed dat er straks spelers weggaan bij Ajax, want dit huidige elftal zit gewoon in een dalende lijn. Ik had echt gedacht dat ze in deze fase veel verder zouden zijn dan PSV, maar de laatste maanden is het allemaal minder en minder geworden”, aldus Van Hanegem. Hij noemt het voor alle partijen goed dat trainer Erik ten Hag naar Manchester United lijkt te gaan vertrekken. In de zoektocht naar een opvolging van Ten Hag valt geregeld de naam van Feyenoord-trainer Arne Slot.

Slot zei voorafgaand aan de wedstrijd tegen Slavia Praag dat hij het ‘bizar’ vond dat hij er telkens op terug moest komen en ‘zich er geen enkele voorstelling van kon maken’. “Het irriteert de supporters van Feyenoord dat Arne Slot er ook steeds naar wordt gevraagd, maar ik mis bij Slot ook een duidelijk antwoord”, stelt Van Hanegem. “De deur staat wat hem betreft open, anders zeg je gewoon een keer ‘wegwezen nou met jullie vragen, ik ben trainer van Feyenoord en ik ga niet naar Ajax’. Dan is het einde discussie.”