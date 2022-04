Onrust rond bekerfinale: 22 arrestaties, Ajax-fans na afloop slaags met ME

Maandag, 18 april 2022 om 07:01

Het is na afloop van de finale van de TOTO KNVB Beker tussen PSV en Ajax (2-1) onrustig geweest buiten De Kuip. Het Algemeen Dagblad schrijft dat enkele Ajax-supporters bij de bussen met vuurwerk naar de ME gooiden. In totaal werden er rond de wedstrijd 22 mensen gearresteerd, terwijl er bij schermutselingen in en rond De Kuip 3 gewonden vielen.

Het ging na afloop mis bij de bussen die voorop stonden om snel te vertrekken. Een klein opstootje zou uit de hand gelopen doordat vele teleurgestelde Ajax-supporters weer uitstapten, volgens het Algemeen Dagblad met ‘vuurwerk dat blijkbaar in de bus lag’. Er werd getrapt en met vuurwerk gegooid en een luik van een vernield dakraam naar de ME gegooid. De ME slaagde er weer in om de relschoppers naar binnen te krijgen of zelfs te slaan, waarna de deuren van de bus met het schild werden dichtgehouden.

De politie arresteerde in en rond De Kuip totaal 22 supporters - volgens een woordvoerder van zowel PSV- als Ajax-supporters - voor openlijk geweld, het gooien of en bezit van vuurwerk, drugsbezit en niet voldoen aan bevel of vordering. Voorafgaand aan de bekerfinale werd er vanuit een bus met PSV-fans vuurwerk gegooid naar een politiebusje, waarna politie te paard enkele charges moest uitvoeren.

Kort na de goal van PSV ging het flink tekeer op de tweede ring. Supporters met bivakmutsen zouden met elkaar op de vuist zijn gegaan. #psvaja pic.twitter.com/o9Alnv2lPC — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) April 17, 2022

Ook tijdens de wedstrijd moest er ingegrepen worden. Nadat PSV via Cody Gakpo op een 2-1 voorsprong kwam, drongen Ajax-supporters met bivakmutsen een vak met veel families binnen. Twee PSV-supporters raakten daarbij gewond. Een agent liep tevens verwondingen aan zijn hand op en moest naar het ziekenhuis voor controle en behandeling. Er zouden tevens vernielingen zijn aangericht in een toilet aan de kant waar de aanhang van Ajax zat. De mindervalidetribune aan deze kant werd bestormd en bezet door mensen die daar niet zouden hebben horen plaatsnemen.

Enkele tientallen fans van Ajax hebben de finale helemaal moeten missen. Vier bussen waren niet gefouilleerd voor vertrek naar Rotterdam, volgens de politie om de controle doelbewust te omzeilen. Deze supporters werden op een parkeerplaats aan de A15 aan de kant gezet om alsnog te fouilleren, waarop twee bussen door mochten en net op tijd in De Kuip arriveerden. De inzittenden van de andere twee bussen werden na uren wachten onder begeleiding van de ME teruggebracht naar Amsterdam, vanwege het ontlopen van de controle en het bezit van drugs.