Daily Mail ziet PSV - Ajax: ‘In Manchester komt zo’n besluit onder vergrootglas’

Maandag, 18 april 2022 om 00:16 • Dominic Mostert • Laatste update: 00:18

Ook in Engeland is zondag gekeken naar de bekerfinale tussen PSV en Ajax. Met name vanwege de vermoedelijke overstap van Erik ten Hag naar Manchester United besteedt de pers in Engeland aandacht aan de finale. De Daily Mail lijkt het ondanks de nederlaag van Ajax op te nemen voor Ten Hag, door erop te wijzen dat de doelpunten van PSV voortkwamen uit 'individuele fouten'. Wel plaatst men vraagtekens bij het passeren van Sébastien Haller.

"Gaat het dienstverband van Erik ten Hag bij Ajax als een nachtkaars uit?", begint de krant het wedstrijdverslag. "Misschien werd de afleiding van zijn aanstaande overstap naar Manchester United wat te veel. Het is niet zo dat Manchester United zich opeens zorgen moet maken om de keuze. De doelpunten waarmee PSV de finale besliste, waren te wijten aan individuele fouten in plaats van tactische." Bovendien had Ajax in de ogen van de krant genoeg reden om te balen. "Twee doelpunten werden afgekeurd door nipte buitenspelgevallen. Maar bij een gedreven persoonlijkheid als Ten Hag zal de teleurstelling overheersen. Hij zal zichzelf ongetwijfeld afvragen: had ik met Sébastien Haller moeten beginnen?"

"Zulke beslissingen zullen onder het vergrootglas liggen als hij aankomt op Old Trafford", blikt men vooruit. "Aan het eind van de wedstrijd keek hij een paar seconden stil voor zich uit, voordat hij langzaam op het veld liep om zijn spelers te troosten. Zijn ploeg was af en toe dreigend, maar niet overtuigend. Er was geen sprake van een groot offensief na de one-two sucker punch van PSV", doelt de krant op de twee tegendoelpunten die elkaar snel opvolgden. "Ajax miste de vonk die de geblesseerde Antony had kunnen leveren. Maar Ten Hag hoeft niet te wanhopen. Ajax heeft nog steeds de beste papieren voor de landstitel. Als er Manchester United-fans waren die zich afvroegen of Ten Hag het lef heeft om moeilijke beslissingen te nemen, kregen ze hun antwoord toen de opstelling negentig minuten voor de wedstrijd werd ingediend. Haller, de man met 33 doelpunten in 37 wedstrijden dit seizoen, werd vervangen door de twintigjarige Brian Brobbey."

Ten Hag legde voor de wedstrijd zijn keuze voor Brobbey uit. "Het gaat erom dat we met meer diepte willen spelen", zei de trainer tegen ESPN. "Sébastien gaat er professioneel mee om. Het zijn natuurlijk geen leuke boodschappen, maar ik moet dingen doen in het belang van het team." Na afloop wees Ten Hag, net als de Daily Mail, naar individuele fouten. "We maken twee hele grote fouten, maar ook daaraan vooraf gaan dingen verkeerd", zei hij. Met name bij de 2-1 werd PSV in het zadel geholpen, daar Lisandro Martínez de bal zomaar inleverde bij Cody Gakpo, die Maarten Stekelenburg vervolgens klopte met een schot in de korte hoek. "Er was niks aan de hand. We stonden met voldoende mensen achter de bal. Dan moet je Gakpo op links laten en mag je hem nooit naar binnen laten komen", analyseerde Ten Hag de tweede tegentreffer.