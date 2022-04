Benzema voltooit fantastische comeback: van 2-0 naar 2-3 tegen Sevilla

Zondag, 17 april 2022 om 23:00 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:07

Real Madrid heeft zondagavond een spectaculaire overwinning geboekt op Sevilla. De koploper van LaLiga keek na de eerste helft aan tegen een 2-0 achterstand, maar won met 2-3. Competitietopscorer Karim Benzema maakte in de blessuretijd het winnende doelpunt. Door de overwinning lijkt Real Madrid de landstitel nog nauwelijks te kunnen ontgaan. De voorsprong op nummer twee Barcelona en nummer drie Sevilla bedraagt vijftien punten; Barcelona heeft nog wel twee wedstrijden tegoed.

Zet de champagne maar koud! ?? De grootste koninklijke van allemaal doet het weer ?? Benzema speelt zeker niet zijn beste wedstrijd van het seizoen, maar bezorgt zijn Real Madrid opnieuw de volle buit in een zeer belangrijke wedstrijd! ??#ZiggoSport #LaLiga #SevillaReal #MOTD pic.twitter.com/Ccz9ZDJ80m — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 17, 2022

Real moest van ver komen: dankzij doelpunten in minuut 21 en 25 nam Sevilla een 2-0 voorsprong mee de kleedkamer in na de eerste helft. Het openingsdoelpunt kwam voort uit een vrije trap. Na een overtreding van Luka Modric op Papu Gómez mocht Ivan Rakitic net buiten de halve cirkel aanleggen voor een vrije trap. Hij plaatste de bal in de linkerhoek; omdat Éder Militão zijn positie in de muur verliet, zeilde de bal dwars door de Real Madrid-spelers.

Even later resulteerde een aanval over de linkerflank in de 2-0. Linksback Marcos Acuña, terug na een absentie van vier wedstrijden door blessureleed, kopte de bal door richting Jesús Corona. Na het uitkomen van keeper Thibaut Courtois kreeg Corona de bal ternauwernood bij Erik Lamela, die in een leeg doel kon afronden. In de slotfase van de eerste helft deed zich nog een opmerkelijk moment voor rond Anthony Martial.

'ONGELOOFLIJK!' ?? De scheidsrechters in Spanje waren vandaag al niet heel erg in vorm en ook deze beslissing kan niet op veel begrip rekenen ?? Jan van Halst heeft er maar één woord voor ??#ZiggoSport #LaLiga #SevillaReal #MOTD pic.twitter.com/bpppZXiuAA — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 17, 2022

De aanvaller van Sevilla werd getorpedeerd door Eduardo Camavinga, die een tweede gele kaart bespaard bleef. Martial raakte wel geblesseerd door de tackle en gooide uit frustratie een waterflesje tegen het gras, wat hem wel op een gele kaart kwam te staan voordat hij gewisseld werd. In de tweede helft kwam Real beter voor de dag. Rodrygo zorgde al gauw voor de aansluitingstreffer toen hij vlak voor het doel werd bereikt door Dani Carvajal.

Real ging op jacht naar de gelijkmaker en kwam dichtbij via Benzema, die werd bediend door een hakbal van Rodrygo en voorlangs schoot. Een doelpunt van Vinícius Júnior werd afgekeurd omdat de aanvaller de bal met de arm zou hebben aangenomen na een kopbal van Modric; scheidsrechter Guillermo Cuadra kreeg van de VAR het advies de beelden te bekijken en bleef bij zijn oordeel, hoewel Vinícius de bal vooral op de schouder leek te krijgen.

Een drama dag voor de Spaanse arbitrage! ?? Opnieuw faalt de scheidsrechter opzichtig en wordt Real Madrid een zuiver doelpunt ontnomen... ?? Dat wordt stevig evalueren morgen ??#ZiggoSport #LaLiga #SevillaReal #MOTD pic.twitter.com/ya0KkakWkd — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 17, 2022

Zeven minuten voor tijd kwam Real Madrid toch langszij. Nacho Fernández ontving de bal in het strafschopgebied van de opgestoomde Carvajal en passeerde doelman Bono met een laag schot. Real Madrid nam geen genoegen met een gelijkspel en dat was begrijpelijk, want de bezoekers wilden Barcelona geen nieuwe hoop bieden in de titelstrijd en waren oppermachtig in het tweede bedrijf. De 2-3 kwam in de blessuretijd van Benzema, die werd bediend door Rodrygo, de bal voor zichzelf klaarlegde en afrondde.