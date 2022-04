Paris Saint-Germain verslaat Marseille onder toeziend oog Van Persie

Paris Saint-Germain is weer een stap dichter bij de Franse landstitel gekomen. De koploper van de Ligue 1 was zondagavond in het eigen Parc des Princes met 2-1 te sterk voor directe achtervolger Olympique Marseille. Neymar en Kylian Mbappé namen de treffers voor hun rekening. Komende woensdag kan het kampioenschap officieel worden binnengesleept, als de equipe van Mauricio Pochettino op bezoek gaat bij Angers SCO. Bij een overwinning van PSG en puntenverlies van Marseille is de tiende landstitel een feit. Robin van Persie was namens Feyenoord aanwezig om Marseille, de komende opponent in de Conference League, in actie te zien.

Bij PSG was er opnieuw geen basisplek voor Georginio Wijnaldum. De middenvelder nam net als Xavi Simons plaats op de bank en zou tien minuten voor tijd worden ingebracht. De thuisploeg was zich bewust van de belangen en draaide vanaf de eerste minuut de duimschroeven aan. Na een klein kwartier spelen was de openingstreffer al een feit. Na een schitterende pass van Marco Verratti was Neymar de uitkomende Pau López te slim af door de bal ineens uit de lucht te nemen: 1-0. Marseille, dat met acht overwinningen op rij bezig was aan een uitstekende serie, kroop vervolgens iets uit de schulp om na een half uur voor de gelijkmaker aan te tekenen.

Na een hoekschop vanaf de linkerkant van Dimitri Payet kreeg Gianluigi Donnarumma zijn vuisten niet goed tegen de bal, waarna PSG de bal niet uit de eigen zestien kreeg. Duje Caleta-Car reageerde daarop het meest attent door de bal van een meter in het lege doel te werken. PSG leek echter amper van slag door de tegentreffer en kwam al snel met een antwoord, toen Neymar mocht aanleggen voor een vrije trap. De Braziliaan stuurde zijn inzet naar de rechterhoek, maar vond López op zijn weg. Op slag van rust leek de tweede goal er alsnog te komen, toen Lionel Messi beheerst afrondde. Na tussenkomst van de VAR werd de treffer afgekeurd wegens buitenspel.

Het venijn zat hem sowieso in de staart van de eerste helft, daar drie minuten na de afgekeurde treffer van Messi Mbappé alsnog voor de nieuwe voorsprong zorgde. Na een individuele actie van Neymar kwam de bal ongelukkig op de onderarm bij Valentin Rongier, waarna de scheidsrechter na het bestuderen van de beelden een strafschop toekende. Mbappé wist zich wel raad met het buitenkansje en schoot feilloos raak in de linkerhoek: 2-1. In de tweede helft viel er beduidend minder te genieten en waren de kansen uiterst spaarzaam voor beide doelen. Een treffer van Mbappé werd afgekeurd wegens buitenspel, waarna Marseille optimaal dacht te profiteren.

Vijf minuten voor tijd slingerde Payet bij een van de laatste mogelijkheden van het duel de bal vanaf de linkerkant voor het doel, waarna William Saliba klaarstond bij de tweede paal om met het hoofd af te ronden. Opnieuw werd de VAR ingeschakeld en opnieuw ging er een streep door de treffer. Het opmerkelijkste moment moest toen nog komen, daar Donnarumma in de blessuretijd de aandacht voor zich opeiste. De doelman kwam uit en omspeelde Amine Harit, om de bal vervolgens om onverklaarbare redenen over de zijlijn te werken. Invloed op de einduitslag had de actie van de Italiaanse goalie niet, daar PSG de voorsprong met succes verdedigde.