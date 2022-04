Roger Schmidt weet teneur over zichzelf in De Telegraaf in 48 uur te kantelen

Zondag, 17 april 2022 om 22:54 • Jeroen van Poppel

Valentijn Driessen is na de gewonnen finale in de TOTO KNVB Beker een stuk milder voor Roger Schmidt. De journalist van De Telegraaf haalde twee dagen geleden nog hard uit naar de trainer van PSV, maar vindt nu dat de Duitser alsnog met opgeheven hoofd uit Eindhoven kan vertrekken. "Schmidt heeft het beter voor elkaar dan Ten Hag", titelt Driessen zijn column.

Driessen rekende Schmidt de uitschakeling in de Conference League van afgelopen midweek hard aan. "Schmidt heeft gewoon een wanprestatie geleverd", zei de journalist in Kick-off over de 1-2 nederlaag van PSV tegen Leicester City. "Als het je in deze fase van het seizoen lukt om zes spelers in de basis te hebben die geen 90 minuten kunnen spelen, en je wisselt volledig verkeerd... Er was heel veel ruimte, dus wat doe je dan? Dan zet je snelle spelers erin... Maar nee, dan komt Schmidt met Carlos Vinícius, die stond op de middellijn... totaal geen inbreng! Die loopt de 100 meter in 45 seconden."

Na de bekerfinale heeft Driessen echter positievere woorden voor Schmidt. "PSV kwam van ver, ging heel diep en vandaar viel er op de zwaarbevochten bekerzege op Ajax weinig tot niets af te dingen. Roger Schmidt is afgelopen twee seizoenen regelmatig en zeker niet altijd ten onrechte zwaar bekritiseerd. Vanwege z’n wisselbeleid, zijn af en toe onnavolgbare ideeën over de belastbaarheid van spelers en dat het hem maar niet lukte om beslissende wedstrijden met zijn ploeg te winnen."

"Maar nu eindelijk heeft de Duiter zijn Nederlandse hoofdprijs binnen, nota bene gewonnen in een knock-outduel en nog wel tegen Ajax, dat sinds 2019 alle uitgereikte hoofdprijzen won. Na de bekerwinst kan de Duitser, zelfs als hij de landstitel misloopt, met opgeheven hoofd van Eindhoven naar Benfica verhuizen." Driessen vindt desalniettemin dat de coach niet alle verwachtingen wist waar te maken in Nederland. "Schmidt heeft niet het verschil gemaakt en evenmin voor een ‘Duitse’ revolutie heeft gezorgd, iets waar iedereen op rekende en vanuit ging toen hij werd gestrikt door PSV."