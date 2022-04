Veerman komt met opmerkelijke onthulling: ‘Ik weet de helft niet meer’

Zondag, 17 april 2022 om 21:38 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:47

Joey Veerman heeft zijn eerste prijs als speler van PSV te pakken. De middenvelder was met de Eindhovenaren in de bekerfinale met 2-1 te sterk voor Ajax dankzij treffers van Cody Gakpo en Érick Gutiérrez. Na zeventig minuten moest Veerman zich laten wisselen, al had dat ook al eerder kunnen gebeuren. Door een botsing bij een luchtduel heeft de gelegenheidsrechtsbuiten een groot gedeelte van de wedstrijd niet bewust meegemaakt, zo verklaarde hij na afloop bij ESPN.

Veerman werd tegen Ajax opnieuw als rechtsbuiten geposteerd door Roger Schmidt, zoals hij dat ook tegen RKC Waalwijk deed. "Ik ben blij dat ik bijna alles gespeeld heb. Ik denk dat ik het met zes goals en zes assists aardig heb gedaan. Als je dan wordt opgesteld als rechtsbuiten, dan moet je", aldus Veerman. "Als ik aan de andere kant sta, kan ik de passjes met rechts achter de laatste linie leggen. Maar als je vandaag wint, is dat allemaal niet zo belangrijk. Dan maakt het weinig uit waar je staat."

Het is de bedoeling dat je de champagne opdrinkt, Joey ?? pic.twitter.com/4nhEZKXCbD — ESPN NL (@ESPNnl) April 17, 2022

Veerman kwam in de eerste helft lelijk ten val na een luchtduel, zo gaf hij toe. "Er was een kopduel en ik kwam helemaal verkeerd terecht. Ik weet de helft niet meer. Na een minuut of dertig ging het wel, toen kwam ik weer een soort van bij. Ik vroeg aan Daley Blind: 'Wie heeft eigenlijk de 0-1 gemaakt?' Ik zou niet weten hoe die erin is gegaan. Maar je wil niet zelf gewisseld worden. Na zeventig minuten was het mooi geweest." Veerman werd twintig minuten voor tijd naar de kant gehaald voor Bruma, die in de slotfase verschillende kansen liet liggen om het duel definitief in het slot te gooien.

Voor Veerman is het zijn eerste prijs in dienst van PSV. De middenvelder voelt zich op zijn plek in Eindhoven. "Het is prachtig dat ik die transfer heb mogen maken. Naar zo'n topclub, ik ben goed opgevangen door iedereen", aldus Veerman. "Het gaat heel lekker en ik zit helemaal op mijn plek. Dan maakt het niet uit waar ik sta. Tegen RKC stond ik ook rechtsbuiten en vul ik het prima in. Dan verwacht je dat het vandaag ook zo gaat, maar dat kopduel was wel een kantelpunt. Ik ga een klein feestje geven vanavond, daar hoeft niemand over in te zitten."