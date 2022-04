Besiktas stelt teleur en kan geen nieuwe stap richting Europa zetten

Zondag, 17 april 2022 om 21:32 • Dominic Mostert

De wedstrijd tussen Giresunspor en Besiktas in de Süper Lig heeft zondagavond geen winnaar opgeleverd. De nummers zestien en zeven van Turkije remiseerden met 0-0. Voor Besiktas betekent het gelijkspel duur puntenverlies: de regerend kampioen moet nog drie plaatsen stijgen om zich te kwalificeren voor Europees voetbal.

Giresunspor stuntte eerder dit seizoen met een 0-4 overwinning op Besiktas, mede te danken aan een rode kaart voor de opponent. Ditmaal was Besiktas de gevaarlijkste van de twee teams. In de tiende minuut bracht doelman Okan Kocuk redding op een inzet van Rachid Ghezzal vanbuiten het strafschopgebied; acht minuten later schoot Michy Batshuayi vanuit de draai hard richting de korte hoek, maar Kocuk kreeg zijn rechterbeen tegen de bal.

In de slotfase van de eerste helft liet Ridvan Yilmaz een kans liggen om Besiktas op voorsprong te schieten, waarna Kocuk een afstandsschot van Ghezzal ternauwernood over het doel tikte. Kort na de pauze voorkam keeper Ersin Destanoglu van Besiktas met twee goede ingrepen dat Giresunspor de score opende. Hij keerde daarna ook een inzet van Shapi Suleymanov na een slordige pass in de defensie van Besiktas, waardoor het bij 0-0 bleef.

Valérien Ismaël, de nieuwe trainer van Besiktas, boekte vorige week nog een overtuigende 4-1 zege op Alanyaspor. Dat was de ruimste zege van Besiktas in 2022 en de eerste overwinning onder Ismaël, die in zijn debuutwedstrijd met 1-1 remiseerde tegen Trabzonspor. In het uitduel met Giresunspor kon Besiktas de goede wedstrijd van vorige week geen passend vervolg geven.