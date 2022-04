Jean-Michel Aulas ziet Peter Bosz in de zomer niet naar Ajax gaan

Zondag, 17 april 2022 om 21:03 • Dominic Mostert

Peter Bosz is ook volgend seizoen de trainer van Olympique Lyon, zo verzekert clubvoorzitter Jean-Michel Aulas zondagavond. Vanwege de wisselvallige prestaties van Lyon was een voortijdig afscheid denkbaar, maar Bosz krijgt toch een kans om zijn tot medio 2023 doorlopende contract uit te dienen. Gezien de stelligheid van de uitspraak van Aulas is het nog maar de vraag of Bosz een serieuze kandidaat is om Erik ten Hag op te volgen bij Ajax.

"Peter Bosz is volgend seizoen de trainer van Olympique Lyon", kondigt Aulas aan in een interview met Amazon Prime na de 6-1 zege van Lyon op Girondins Bordeaux. Enkele weken geleden berichtten Franse media nog dat Julien Stéphan in beeld was om Bosz op te volgen bij Lyon. Stéphan is op dit moment de trainer van Strasbourg, dat op een zeer verdienstelijke vijfde plek staat. Bosz staat met Lyon op de achtste plaats in de Ligue 1. De club werd uit de Coupe de France gezet vanwege ongeregeldheden tegen Paris FC en werd deze week door West Ham United uitgeschakeld in de Europa League via een 0-3 nederlaag.

Op de ranglijst in de Ligue 1 moest Lyon dit seizoen een punt inleveren vanwege ongeregeldheden in het duel met Olympique Marseille. Als dat punt zou worden toegevoegd, deelt Lyon de zevende plek met RC Lens: beide ploegen hebben exact evenveel doelpunten gemaakt (50) en geïncasseerd (41). Vanwege het minpunt staat Lyon echter achtste. De ploeg van Bosz moet in de top vijf eindigden om zich te verzekeren van deelname aan Europees voetbal. Nummer vijf Strasbourg heeft met nog zes wedstrijden te gaan een voorsprong van vier punten. De 6-1 zege van zondag op Girondins Bordeaux stemt echter hoopvol in Lyon.

Bosz wordt veelvuldig genoemd als mogelijke opvolger van Ten Hag, die aan Manchester United wordt gelinkt. Vrijdag zei chef voetbal Valentijn Driessen dat de inmiddels vertrokken Marc Overmars een hoge pet op had van Bosz. "Maar volgens mij is Edwin van der Sar de directeur nu. Die is niet zo gecharmeerd van Peter Bosz zoals Marc Overmars is geweest", zei Driessen. "Maar je moet ook kijken naar wat er beschikbaar is op de markt. Bosz is nu nog niet beschikbaar, maar als hij beschikbaar zou komen en hij is de enige kandidaat die voldoet aan alle eisen die Ajax stelt aan een Ajax-trainer, dan ben je bijna veroordeeld tot hem."