PSV komt terug in absoluut zinderende bekerfinale en wint van Ajax

Zondag, 17 april 2022 om 19:58 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:33

PSV heeft zondag voor de tiende keer in de clubhistorie de TOTO KNVB Beker gewonnen. De ploeg van Roger Schmidt knokte zich in de zinderende finale tegen Ajax razendknap terug van een achterstand: 2-1. Ryan Gravenberch had Ajax in de eerste helft met een knappe goal op voorsprong gezet, waarna PSV in minuut 48 en 50 bliksemsnel orde op zaken stelde. Érick Gutiérrez kopte van dichtbij binnen uit een verlengde vrije trap en Cody Gakpo maakte het met een geplaatst afstandsschot van zeventien meter af.

Ten Hag koos zoals verwacht voor Maarten Stekelenburg onder de lat, terwijl André Onana vanwege een vermeende liesblessure niet bij de selectie zat. Ook opvallend was dat Brian Brobbey in de spits de voorkeur kreeg boven Sébastien Haller, terwijl Lisandro Martínez centraal achterin terugkeerde. Bij PSV veranderde er niets ten opzichte van het Conference League-duel met Leicester City (1-2 verlies). Noni Madueke was nog niet fit en Joey Veerman begon daarom opnieuw vanaf de rechterflank.

Ryan Gravenberch opent de score in de bekerfinale! ?? ESPN #?? #psvaja pic.twitter.com/SFizefSeu7 — ESPN NL (@ESPNnl) April 17, 2022

De finale had geen tijd nodig om te ontbranden. Beide ploegen legden vanaf minuut één een interessant schouwspel op de mat, waarin PSV het eerste gevaar verzorgde. Joey Veerman bereikte met een schitterend hakje Mario Götze, die met een steekbal Eran Zahavi lanceerde. De spits scoorde, maar werd teruggefloten vanwege minimaal buitenspel. Aan de overzijde ging Dusan Tadic over het been bij Joey Veerman, maar Danny Makkelie vond het contact te licht voor een strafschop.

In de 23ste minuut brak Ryan Gravenberch de ban. De middenvelder draaide weg bij Joey Veerman en Érick Gutiérrez, combineerde met aanspeelpunt Davy Klaassen en plaatste van zeventien meter fraai binnen: 0-1. Vier minuten later was Ajax heel dicht bij de volgende treffer, toen een voorzet van Daley Blind bij de eerste paal gevaarlijk werd verlengd door Klaassen. Brobbey had de bal voor het inlopen, maar kwam net te laat. PSV was in de laatste fase van de eerste helft dreigend, maar een echte kans leverde dat niet binnen. Noussair Mazraoui leek Ajax vlak voor rust met een perfect geplaatst laag afstandsschot op 0-2 te schieten, maar de treffer werd afgekeurd vanwege buitenspel van Tadic in de aanloop.

?? @PSV draait het in de tweede helft helemaal om, dankzij doelpunten van Érick Gutiérrez en Cody Gakpo: 2-1! ? ?? ESPN #?? #psvaja pic.twitter.com/4ciyVbMxp3 — ESPN NL (@ESPNnl) April 17, 2022

PSV startte na rust ijzersterk en boog de achterstand binnen vijf minuten om in een voorsprong. Een vrije trap van Gakpo werd met het hoofd verlengd door Ibrahim Sangaré, die boven iedereen uittorende, en bij de tweede paal met een kopbal afgemaakt door Guti: 1-1. Twee minuten later leverde Martínez zomaar in bij Gakpo, die de bal meenam naar de rand van het strafschopgebied, om Álvarez heen draaide en hard en laag binnen plaatste: 2-1. Ajax moest vol in de achtervolging en leek direct tegen te scoren. Brobbey toonde zijn kracht als aanspeelpunt en legde klaar voor de binnen schietende Klaassen, maar eerstgenoemde bleek met een voet buitenspel te hebben gestaan. Ajax bleef het proberen en Tadic schoot kort daarna uit een moeilijke hoek op de verre paal.

Ajax werd in de 74ste minuut opnieuw gevaarlijk. Een ingebrachte vrije trap van Tadic bleef in de drukte hangen in het strafschopgebied. Timber legde klaar voor Perr Schuurs. die van dichtbij de voeten trof van Yvon Mvogo. PSV had het in de eindfase kunnen en moeten beslissen via zijn invallers. Ritsu Doan zette Bruma tweemaal compleet vrij, maar laatstgenoemde faalde in beide gevallen. Gravenberch moest aan de noodrem trekken toen Yorbe Vertessen alleen door dreigde te kunnen en kwam goed weg met slechts geel. Vertessen wist zich vier minuten voor tijd wél compleet vrij te spelen door af te rekenen met twee verdedigers en vuurde met links vol op de kruising.