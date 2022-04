Politie moet ingrijpen na confrontatie op tribune tijdens bekerfinale

Zondag, 17 april 2022 om 19:48 • Laatste update: 20:26

Het is zondagavond tijdens de bekerfinale tot een confrontatie gekomen tussen fans van Ajax en PSV. Supportersplatform Voetbal Ultras heeft op Twitter beelden gedeeld waarop te zien is dat de politie moet ingrijpen na een handgemeen op de tweede ring in De Kuip. Voor de wedstrijd werden er ook al vijf arrestaties verricht door de politie.

Volgens Voetbal Ultras ging het mis na de tweede goal van PSV. De Eindhovenaren draaiden het duel na rust razendsnel om door goals van Cody Gakpo en Érick Gutiérrez. Op de tweede ring kwam het vervolgens tot een handgemeen tussen fans van Ajax en PSV, die daarbij bivakmutsen droegen. Op de beelden is onder meer te zien hoe iemand met een bloedneus wordt meegenomen door de politie.

Kort na de goal van PSV ging het flink tekeer op de tweede ring. Supporters met bivakmutsen zouden met elkaar op de vuist zijn gegaan. #psvaja pic.twitter.com/o9Alnv2lPC — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) April 17, 2022

Voorafgaand aan de bekerfinale was het ook al onrustig rond het stadion. Vanuit een bus met PSV-supporters werd vuurwerk gegooid naar een politiebusje. De politie te paard voerde daarna enkele charges uit tegen de supporters, waarna de rust snel terugkeerde. Enkele tientallen fans van Ajax hebben de finale moeten missen. Zij werden op weg naar De Kuip staande gehouden omdat ze bij vertrek uit Amsterdam niet zijn gefouilleerd, meldt fotograaf Joey Bremer. In totaal zijn vier bussen staande gehouden.